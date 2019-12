Advent im Zeichen des Klimawandels: Wie öko ist Hannovers Weihnachtsmarkt?

Hannover

Wer nachmittags über den hannoverschen Weihnachtsmarkt schlendert, findet noch leere Mülltonnen. Abends sieht das ganz anders aus: Müllberge türmen sich, Standbetreiber schleppen volle Säcke. Wie steht es um die Ökobilanz beim vorweihnachtlichen Treiben in Hannovers Altstadt? Haben die Stände ihren Plastikverbrauch in diesem Jahr reduziert? Nutzen die Betreiber Mehrwegbecher und -teller? Und wie viel Strom verbraucht eigentlich die Beleuchtung? Bei einem kleinen Rundgang haben wir den Weihnachtsmarkt auf seine Umweltverträglichkeit getestet.

Was müssen die Standbetreiber beachten?

„Auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt Hannover gibt es aufgrund der gesetzlichen Grundlagen ein Mehrweggebot“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix auf HAZ-Anfrage. Zudem habe die Stadt bei den Dekorationsvorschriften ein Plastikverbot verhängt. Ausnahmen gelten nur für Stände und Betriebe, die Lebensmittel verarbeiten.

Halten sich die Händler an die Vorgaben der Stadt?

Waltraud Vorlop aus Sehnde verkauft seit Jahrzehnten Glühwein auf dem hannoverschen Weihnachtsmarkt. Quelle: Sebastian Stein

Waltraud Vorlop verkauft an ihrem Stand am Eingang des Weihnachtsmarktes seit 35 Jahren Getränke. Dafür nutzt sie klassische Tassen – also wie vorgegeben die Mehrwegvariante. „Wir haben eine Industriespülmaschine, damit auch alle Bakterien verschwinden“, sagt sie. Glühwein aus Tassen – das an sich ist kein neues Bild für Weihnachtsmarktbesucher. Seit Kurzem biete sie aber Strohhalme für den Kakao nur noch auf Nachfrage an, sagt Vorlop. Die Kaltgetränke gibt es am Stand nur in Glasflaschen, die Weine kommen von einem Winzer aus Mainz. Auch die anderen Standbetreiber scheinen sich in diesem Punkt an die Vorgaben der Stadt zu halten. An den beliebten Glühweinständen auf dem Markt ist kein Plastik- oder Pappbecher zu sehen.

Christoph Eckert verkauft als Aushilfe am Stand von Kevin Kratzsch Kartoffelpuffer. Quelle: Sebastian Stein

Wenige Meter weiter bietet Kevin Kratzsch Kartoffelpuffer mit Apfelmus auf Tellern an. Er habe sich schon vor fünf Jahren für die Mehrwegvariante entschieden – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Die Müllmenge habe sich dadurch um 80 Prozent reduziert, sagt Kratzsch. Für ihn sei es auch günstiger, keine Pappteller zu kaufen – andererseits benötige er für das Abräumen und Spülen der Teller mehr Personal. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen“, sagt Kratzsch. Viele andere Stände in der Altstadt verzichten jedoch noch auf Teller und Spülmaschine und bieten ihre Kartoffelpuffer weiterhin auf Papptellern an.

Bei Renate Bötticher gibt es die Bratwurst im Brötchen statt auf Pappe. Quelle: Sebastian Stein

Renate Bötticher geht an ihrem Bratwurststand einfache Wege. Statt auf Pappe gibt es die Wurst bei ihr einfach im Brötchen und mit Serviette. „Weniger Müll geht nicht“, sagt sie. Seit 1963 verkauft Bötticher Essen auf dem Weihnachtsmarkt, Trends hat sie viele erlebt. Vor einigen Jahren habe sie versucht, Pommes Frites und Currywurst in essbaren Schalen anzubieten. „Das war eine Schweinerei: Die Leute haben die Schale nicht gegessen und sie dann auf den Boden geworfen“, sagt sie. Aktuell bietet sie ihre Waren darum wieder in beschichteten Pappschalen an. Auf die Beschichtung wolle sie aber bald verzichten, sie habe die neuen Schälchen schon bestellt. Auch viele andere Gastrostände setzen noch auf klassische Schalen oder Teller mit Beschichtung. Plastikteller oder –besteck verwendete bei unserem Rundgang jedoch keiner.

Constantin Friehs serviert seine Pilze in recycelten Pappschalen. Quelle: Sebastian Stein

Bei vielen Ständen auf dem Mittelaltermarkt fällt allerdings ein neuer Trend auf. Constantin Friehs verkauft dort seine Pilze mit Knoblauchsoße in recycelten Pappschalen, dazu gibt es Holzgabeln. „Mit dieser Variante gibt es keine Probleme, das Material hält“, sagt Friehs. Doch bei allem Bemühen: Ganz vermeiden lässt sich der Plastikmüll nicht, wie Friehs einräumt. Die Pilze werden in Plastikkisten ohne Pfand geliefert, und auch die Pappschalen sind in Plastik verpackt. Dagegen könnten Sie nichts unternehmen, sagt Friehs.

Wie steht es um Ökobilanz bei der Beleuchtung auf dem Markt?

Auch LED-Lampen bringen in der Stadt eine festliche Atmosphäre. Quelle: Sebastian Stein

Die Stadt setzt in diesem Jahr auf sparsame LED-Lampen. Fast alle Teile der Beleuchtung seien umgestellt, sagt Stadtsprecher Dix. Lediglich die großen Weihnachtsbäume würden noch mit herkömmlichen Glühlampen ausgestattet, weil der Lichtschein schöner sei.

Wie viel Müll fällt auf dem Weihnachtsmarkt an?

Im vergangenen Jahr sind auf den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt (Altstadt und List) 60 Tonnen Restmüll und 30 Tonnen Altpapier angefallen, wie der Abfallentsorger Aha mitteilt. Alleine auf den Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche (inklusive Platz der Weltausstellung und historischem Markt) entfielen der Aha-Statistik zufolge 40 Tonnen Restabfall und 20 Tonnen Papiermüll. Zwei Mitarbeiter von Aha sammeln den Abfall täglich mit zwei Fahrzeugen ein. Ob in diesem Jahr weniger Müll anfällt, kann Aha erst nach Ende des Weihnachtsmarktes sagen. Eine Trendmeldung gibt es aber bereits: „Die Müllmenge ist auf einem ähnlichen Niveau wie in den vergangenen Jahren“, sagt Aha-Sprecher Stefan Altmeyer.

Wie lautet das Fazit?

Tonne voll oder leer? Die Bilanz für den Weihnachtsmarkt fällt gemischt aus. Quelle: Sebastian Stein

Eines fällt auf: Die Standbetreiber auf Hannovers Weihnachtsmarkt verzichten weitgehend auf Plastik. Einzig die Beschichtung auf den Pappschalen bleibt. Einige Verkäufer zeigen, dass es auch mit recycelten, unbeschichteten Varianten funktioniert. Die Mehrweglösung klappt bei Getränken tadellos, beim Essen greifen jedoch noch wenige darauf zurück. Das Bewusstsein ist bei vielen Betreibern da – Essen zum Mitnehmen geht aber nicht immer ganz ohne Müll. Das zeigt sich auch in der Bilanz der vergangenen Jahre. Der Weihnachtsmarkt produzierte große Mengen an Abfall.

