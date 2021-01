Hannover

Die Äbtissin des Klosters Marienwerder, Rosemarie Meding, ist zwei Tage vor Silvester fristlos entlassen worden. Die Klosterkammer hat die Schließanlage für sie gesperrt, damit sie keinen Zutritt mehr zu der Anlage im Nordwesten Hannovers hat. Über die Ursache des Zerwürfnisses schweigt die Kammer mit Verweis auf das Personalrecht. Es gebe „schwerwiegende Gründe“, lässt Kammerpräsident Hans-Christian Biallas nur ausrichten.

Äbtissin im Kloster Marienwerder fristlos entlassen

Eine fristlose Kündigung gilt als Hinweis auf sehr grundsätzliche Vorwürfe. Dabei gilt Meding im Kreis der fünf Calenberger Klöster als hochkommunikative und gut vernetzte Führungskraft. Die überraschende Trennung löst bei Weggefährten Überraschung aus. „Sie ist eine ganz ordentliche, sehr christliche und verbindliche Person“, sagt jemand aus ihrem beruflichen Umfeld: „Ich kann mir nicht vorstellen, was vorgefallen sein kann.“

Meding hatte im April 2014 ihre Vorgängerin Christel Lehmann abgelöst, die der Einrichtung zuvor fast 22 Jahre lang vorstand. Das Kloster Marienwerder gehört mit denen in Wennigsen, Mariensee, Barsinghausen und Wülfinghausen zu den Calenberger Klöstern, die seit 1818 im Eigentum der Klosterkammer (früher: Klosterfonds) sind und als weltliche Stiftung verwaltet werden. In Marienwerder leben in 18 Kleinappartements ehemalige Konventualinnen aus den Klöstern in einer Art Betreutem Wohnen, das vom Stephansstift organisiert wird. Über ein Patronat ist das Kloster Marienwerder zudem mit der örtlichen Kirchengemeinde verbunden, die die Räume nutzen darf.

Symbolisch erhielt die Äbtissin Rosemarie Meding nach ihrer Amtseinführung die alten Klosterschlüssel. In Wahrheit ist die Anlage über ein Transpondersystem gesichert. Quelle: Tobias Kleinschmidt (Archiv)

Zugang elektronisch verwehrt

Das Kloster Marienwerder zählt zu den schönsten Ausflugszielen Hannovers. Die um 1200 im romanischen Stil als Basilika errichtete Klosterkirche ist die älteste Kirche der Stadt.

Die abgesetzte Äbtissin Meding lebt außerhalb des eigentlichen Klosters im sogenannten Gärtnerhaus. Der Zugang zu diesem Gebäude sei ihr nicht verwehrt, betont Klosterkammer-Sprecherin Kristina Weidelhofer. Die Klostergebäude selbst aber sind mit einem Transponder, einer Art elektronischem Schlüssel, gesichert. Dieser soll nach HAZ-Informationen so umprogrammiert sein, dass Meding keinen Zutritt mehr hat.

Von Conrad von Meding