Hannover

Sie blieben nicht allein. Am Ende summierten sich die vielen Kerzen, die Menschen in der Ruine der Aegidienkirche entzündeten, auf dem Altar zu einem kleinen Lichtermeer. „Es sind Lichter der Trauer, der Anteilnahme und des Mitgefühls“, sagte Pastor Stephan Lackner, „aber diese sind zugleich Zeichen der Wärme und Hoffnung in dieser schweren Zeit.“

Beten mit Abstand: Trauerandacht in der Aegidienkirche. Quelle: Schaarschmidt

In einer bewegenden Andacht haben am Freitagabend zwei Dutzend Menschen in der Aegidienkirche der Toten der Pandemie gedacht. Der Trompeter Tibor Meszaros intonierte besinnliche Stücke, es gab Bibeltexte und Gebete, und bei einer Schweigeminute hielten die Besucherinnen und Besucher inne.

Besinnliche Klänge: Trompeter Tibor Meszaros spielte in der Aegidienkirche. Quelle: Schaarschmidt

„Ein Zeichen setzen“

Seit die Pandemie vor fast genau einem Jahr die Region Hannover erreichte, sind hier 779 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, und fast täglich kommen neue Todesopfer hinzu. Die Andacht erinnerte aber auch an alle Menschen, die isoliert starben und an jene, die nicht angemessen Abschied nehmen und trauern konnten. „Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass sie nicht vergessen sind“, sagte Brigitte Sajak, die aus Hemmingen in die Aegidienkirche gekommen war.

Lichter der Anteilnahme: Die Trauernden stellten Kerzen auf den Altar der Aegidienkirche. Quelle: Schaarschmidt

Unter dem Motto „Der Klage Raum geben“ gibt es in der Passionszeit jeden Freitag um 17 Uhr eine Andacht in der Aegidienkirche. Für Karfreitag ist ein ökumenisches Totengedenken mit Propst Christian Wirz und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes geplant.

Von Simon Benne