Das älteste Bauernhaus Hannovers, der Köritzhof in Groß-Buchholz, kommt unter den Hammer. An der Zwangsversteigerung des verlassenen Gehöfts will sich die Stadt Hannover nicht beteiligen. Das führt zu Unmut in der Politik. Das ist kein Umgang mit dem eigenen historischen Erbe, heißt es aus der CDU.