Hannover

Zwei Monate musste sich HAZ-Leser Burkhard Jahnke gedulden, bis er seinen Termin im Bürgeramt am Schützenplatz wahrnehmen konnte. Doch als er am vergangenen Donnerstag vor dem Eingang stand, nach mehr als zwei Stunden Autofahrt bei Eis und Schnee von Altenau nach Hannover, wurde er schroff abgewiesen. Ob er denn nicht lesen könne, meinten Stadtmitarbeiter und zeigten auf ein Streik-Schild vor dem Eingang. Jahnke fuhr verärgert zurück in den Harz und muss nun einen neuen Termin beantragen. „Unglaublich, dass die Stadtmitarbeiter in Pandemiezeiten ihren Laden dicht machen und streiken“, sagt er.

Stadt erinnert per Mail an Termin

Der 66-Jährige wollte den Behördengang für seine kranke Schwester erledigen. Die ist kürzlich innerhalb Hannovers umgezogen, ihre neue Adresse wollte Jahnke dem Amt melden. Zwei Tage vor dem Termin im Bürgeramt, am Dienstag, 9. Februar, erhielt Jahnke eine Mail von der Stadtverwaltung, die ihn an seinen Termin erinnerte. Eigentlich ein guter Service, dachte Jahnke. Doch jetzt fragt er sich, warum die Stadt ihn nicht auf den bevorstehenden Streik hingewiesen habe.

Stadt: Erst einen Tag vor dem Streik informiert worden

Die Stadt Hannover bedauert die Unannehmlichkeit. Erinnerungsmails werden automatisch versendet, teilt die Stadt mit, und damals sei noch nicht bekannt gewesen, dass die Gewerkschaft zum Streik aufruft. „Wir haben erst am Mittwochvormittag, also einen Tag vorher, Kenntnis über den Streik erlangt“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Daraufhin habe man versucht, möglichst viele Kundinnen und Kunden zu kontaktieren, doch aufgrund des geringen zeitlichen Vorlaufs, zum Teil fehlender Mailadressen und der großen Anzahl von Kundinnen und Kunden sei das nur sehr begrenzt möglich gewesen.

Jahnke muss sich nun noch einmal auf den Weg nach Hannover machen. „Eigentlich verwunderlich, dass eine einfache Ummeldung nicht zu Hause am Rechner erledigt werden kann“, sagt er.

Von Andreas Schinkel