In einer Wohnung an der Schleidenstraße in Hannover ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit im Stadtteil List im Einsatz, über mögliche Verletzte und das Ausmaß der Flammen ist derzeit noch nichts Näheres bekannt. Teile der Podbielskistraße sind gesperrt.