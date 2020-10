Hannover

Fitnessstudios und Sportvereine müssen ab Montag ihre Betriebsstätten schließen – das ist eine der Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder zur Eindämmung der Corona-Pandemie geeinigt haben. In Hannovers Vereinen und Fitnessstudios ruft das heftigen Unmut aus. „Die Politik macht es sich zu einfach“, sagt Hajo Rosenbrock, Vorstandsvorsitzender des Turn Klubb zu Hannover (TKH). Alle Hygienevorgaben habe man stets eingehalten, zudem sei Sport wichtig für das körperliche und seelische Wohlbefinden. Studiobetreiber kündigen an, Klage einzureichen. „Wir hoffen, dass sich uns viele Kollegen anschließen“, sagt Ralf Beckmann vom Fitness- und Kampfsportverein Kenpokan.

Studio-Verband koordiniert Sammelklagen

Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) koordiniert die Sammelklagen auf Bundesebene. „Zunächst müssen aber die Verordnungen in den Ländern veröffentlicht werden“, sagt DSSV-Sprecher Alexander Wulf. Gegen diese Verordnungen könnten Studiobetreiber in den einzelnen Ländern Klage erheben. „Ich gehe davon aus, dass es dazu kommen wird“, sagt Wulf. Unverständlich bleibe, dass mit Fitnessstätten ein Bereich geschlossen werde, in dem bisher kein erhöhtes Infektionsgeschehen nachgewiesen werden konnte.

Anzeige

„Ich kenne Studiobetreiber, die für viel Geld neue Lüftungsanlagen eingebaut haben, um den Schutz vor Infektionen zu erhöhen“, erzählt Beckmann von Kenpokan. Die fühlten sich jetzt vor den Kopf gestoßen. Er habe in seinem Verein stets darauf geachtet, dass sich die Teilnehmer von Fitness- und Kampfsportkursen per App anmelden. „So konnten wir die Zahl der Kursbesucher genau steuern“, sagt Beckmann. Literweise Desinfektionsmittel habe er verbraucht, um Sportgeräte fortwährend zu desinfizieren. „Ich hätte es verstanden, wenn wir die Teilnehmerzahl weiter herunterfahren müssten“, sagt Beckmann. Aber eine pauschale Schließung sei nicht nachvollziehbar.

Vereine befürchten Mitgliederschwund

Das sieht man im TKH ähnlich. Wie könne es sein, fragt sich TKH-Chef Rosenbrock, dass der Schulsport erlaubt bleibt, auch Gottesdienste weiter abgehalten werden dürfen, aber der Sportbetrieb lahm gelegt wird. „Es gibt viele Menschen bei uns, die aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen sind, an unserem Sportprogramm teilzunehmen“, sagt Rosenbrock. Er glaubt, dass der Teil-Lockdown dazu führt, dass am Jahresende mehr Vereinsmitglieder austreten. Das befürchtet auch Beckmann von Kenpokan. „Wenn die Schließung bis Anfang des Jahres andauert, wird es sehr schwierig“, sagt er. Beckmann glaubt, dass dann viele Fitnessstudios, die nicht bundesweiten Ketten gehören, pleite gehen könnten. „Der Schaden ist immens“, sagt er.

Von Andreas Schinkel