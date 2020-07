Obwohl die Edenstraße in der List eine Fahrradstraße ist, habe Radler dort meist nur in der Theorie Vorfahrt. Deshalb will die Stadt an einer Kreuzung Autos nun mit Pollern ausbremsen. SPD und Grüne wollen indes noch mehr: Sie wollen den Durchgangsverkehr auf einem Teilstück komplett verbannen.