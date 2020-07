Hannover

Monatelange Wartezeiten beim Elterngeld, Unterversorgung bei den Kita-Plätzen, eklatante Verzögerungen bei der zentralen Online-Anmeldestelle für Kita-Plätze – die Mängelliste der hannoverschen Stadtverwaltung im Bereich Kinder und Jugend ist lang. Umso bemerkenswerter ist: Die Schlüsselstelle in diesem Bereich – die Fachbereichsleitung Jugend und Familie – ist seit Monaten vakant.

Die bisherige Fachbereichsleiterin wurde bereits Anfang des Jahres in den Ruhestand versetzt. Das musste Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski jetzt im städtischen Jugendhilfeausschuss einräumen, nachdem der jugendpolitische Sprecher der CDU, Lars Pohl, Auskunft über eine Stellenausschreibung verlangt hatte, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde.

Fachbereichsleiterin war mehr als ein Jahr krank

Und damit nicht genug: Die Stelle war zuvor schon mehr als ein Jahr lang faktisch unbesetzt. Nach Informationen der HAZ war die bisherige Fachbereichsleiterin bereits spätestens seit Herbst 2018 krankgeschrieben. Im Rathaus hört man jetzt, dass es zuvor immer wieder zu Zerwürfnissen zwischen der Fachbereichsleiterin und ihrer Dezernentin gekommen war.

Ein Abschiedsbrief der Fachbereichsleiterin an ihre Mitarbeiter bestätigt den Eindruck: Wertschätzung und Respekt seien unabdingbare Voraussetzungen für die Arbeit, heißt es darin. Diese Rahmenbedingungen seien in den vergangenen vier Jahren für sie „von oben“ immer weniger gegeben gewesen, sodass sie auch gesundheitlich stark zu leiden gehabt habe, schreibt sie weiter. Sie habe daher ihre Tätigkeit beenden müssen. Die Mitarbeiterin hatte den Fachbereich seit 2001 geleitet. Rzyski ist seit Ende 2015 Schul- und Jugenddezernentin in Hannover. Ende 2017 bekam sie im Zuge der Rathausaffäre überdies das Personaldezernat übertragen.

Rzyski : Corona-Krise hat Stellenausschreibung verhindert

Der stellvertretende Fachbereichsleiter habe seine Vorgesetzte seit deren Krankheit vertreten, sagte Rzyski am Rande des Ausschusses der HAZ. Die Stadt habe die Stelle schon im Februar oder März ausschreiben wollen, aber dann habe die Bewältigung der Corona-Krise alle Zeit in Anspruch genommen. Zu ihrem Verhältnis zu der früheren Fachbereichsleiterin wollte Rzyski aus Gründen des Mitarbeiterschutzes keine Stellung nehmen.

Der Fachbereich gilt mit rund 2225 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von rund 430 Millionen Euro als einer der größten im kommunalen Vergleich in Deutschland. Er ist auch innerhalb der Stadtverwaltung einer der größten Fachbereiche – und als Träger der öffentlichen Jugendhilfe beispielsweise für sämtliche Leistungen beim Unterhalt von Kindern und Jugendlichen zuständig. Zum Portfolio gehören überdies alle städtischen Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen und Spielparks, der kommunale Sozialdienst und der Heimverbund.

Ausschuss wurde nicht informiert

Der Ausschuss sei – anders als sonst üblich – nie darüber informiert worden, dass die Stelle seit Monaten vakant sei, sagt CDU-Politiker Pohl und rügt überdies, dass das Gremium an der Ausschreibung in keinster Weise beteiligt worden sei. Dem Vernehmen nach soll es im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss Kritik gegeben haben, dass die Stadt für 30.000 Euro einen Headhunter engagiert hat, um die Stelle zu besetzen. Im Jugendhilfeausschuss hatte sich Dezernentin Rzyski darüber beklagt, dass man Stellen im Fachbereich Jugend und Familie zum Teil drei- bis vier Mal habe ausschreiben müssen, bevor man überhaupt eine Auswahl an geeigneten Bewerbern zusammenbekommen habe.

Die Fachbereichsleitung Jugend und Familie ist mit B2 in der höchsten möglichen Besoldungsgruppe für kommunale Beamte auf Lebenszeit eingeordnet. Der neue Stelleninhaber kann laut niedersächsischer Besoldungstabelle derzeit 7400 Euro brutto im Monat als Grundgehalt erwarten.

Von Jutta Rinas