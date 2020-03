Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Motorradunfalls am Sonnabend in Hannover-Hainholz. Auf der Schulenburger Landstraße hatte eine Volvo-Fahrerin beim Spurwechsel offenbar den Biker übersehen. Dieser musste stark bremsen, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Mann kam in eine Klinik.