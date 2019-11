Ärzte-Konzerte in Hannover nach wenigen Minuten ausverkauft

Die Ärzte gehen 2020 in Deutschland auf Tour und starten am 7. November in Hannover. Der Kartenverkauf hat am Donnerstag begonnen – die Tickets waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Und auch das Kontingent für einen kurze Zeit später veröffentlichten Zusatztermin am 8. November war nach etwa zehn Minuten leergekauft.