Hannover

Mehr als 3500 Ärzte an Unikliniken haben am 4. Februar in Hannover für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die Uniklinik-Mediziner, die zwei Tage in Hannover lief, hat dennoch noch kein greifbares Ergebnis erbracht. Marburger Bund und die Länder als Arbeitgeberseite haben sich aber auf eine weitere Verhandlungsrunde am 6. März in Hannover verständigt. Ob es dann noch einmal zu einem Warnstreik an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) kommt, ist offen.

„Wir orientieren uns mit unseren Forderungen daran, was im Tarifvertrag für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern bereits erreicht wurde“, sagt MHH-Oberarzt Kai Johanning, der mit verhandelt hat. Vor allem wollen die Uni-Ärzte eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste erreichen. So sollen solche Dienste an maximal zwei Wochenenden im Monat angeordnet werden dürfen. Vorbild sind dabei kommunale Häuser wie das Klinikum Region Hannover. Dort gilt vieles bereits, das Ärzte an MHH und anderen Unikliniken jetzt erstreiten wollen. Dazu gehören auch eine verlässliche Dienstplangestaltung und eine elektronische Arbeitszeiterfassung. Die wöchentliche Arbeitszeit liegt in kommunalen Häusern bei 40 Stunden, bei Unikliniken liegt sie bei 42 Stunden.

Von Bärbel Hilbig