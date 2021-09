Hannover

Gegen das Coronavirus kommt nicht einmal die „beste Band der Welt“ an, wie sich die Ärzte selbst nennen, und sagen ihre ab Ende Oktober geplante Deutschlandtour ab. Damit finden auch die für den 9. und 10. November in der ZAG-Arena in Hannover geplanten Konzerte nicht statt, wie Band und Konzertveranstalter am Montag mitteilten.

Karten können nach Angaben von Hannover Concerts bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Eintrittspreis soll ab dem 27. September zurückerstattet werden.

„Heute ist ein schwarzer Tag“, erklärten Die Ärzte zu der Tourabsage auf ihrer Internetseite. Man habe sich nach langen Kämpfen dazu entschlossen, die „In The Ä Tonight“-Tour komplett abzusagen. Als einen Grund nannte die Band zu viele verschiedene Vorgaben für Konzerte unter Pandemiebedingungen. Man habe versucht, eine bundesweit einheitliche Regelung für Konzerte zu verhandeln. 

Kritik an Corona-Politik

Die Ärzte deuten an, sie hätten am liebsten überall Konzerte nur für Geimpfte und Genese gespielt – dann ohne Abstandsregelungen. Dafür habe man aber so kurz vor den Wahlen nicht in allen Bundesländern die Erlaubnis bekommen. „Leider ist eine so große Tour wie die von uns geplante mit derart viel Unsicherheit der Genehmigungslage nicht durchführbar.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Touren im kommenden Jahr sollen stattfinden, hoffen Die Ärzte. „Wir denken, dass sich bis dahin die 2-G-Regel bundesweit einheitlich und flächendeckend durchsetzen wird, wie es im benachbarten europäischen Ausland schon seit längerer Zeit der Fall ist.“ Außerdem seien bis dahin hoffentlich noch mehr Menschen geimpft.

Die Mitteilung endet mit dem Satz: „Wir gehen dann mal ’ne Runde heulen.“

Von Karl Doeleke