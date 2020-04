Hannover

Eine erste Charge von 40 Tonnen Desinfektionsmitteln haben die Inhaber der Firma Chemol aus Hannover, Rüdiger und Ruth Schwieger, am Freitag an Kinderarzt Thomas Buck aus Hannover von der Ärztekammer übergeben. „Die Menge reicht für alle Ärzte in Niedersachsen“, sagt Buck.

Rüdiger Schwieger hatte von Buck von den Problemen gehört, die Ärzte mit ausreichend Desinfektionsmitteln zu versorgen. Eigentlich stellt seine Firma besondere Öle für die Kosmetikindustrie her. Aber Schwieger habe „alle Hebel in Bewegung gesetzt“, um Desinfektionsmittel für die Ärzte zu organisieren, berichtet Buck. Dafür habe er dann sogar ein eigenes Labor in Betrieb genommen und die derzeit rare Flüssigkeit dort produzieren lassen.

Anzeige

„Enormes Engagement und großer Pragmatismus“

Schwieger habe das Ganze mit „enormen Engagement und großem Pragmatismus“ vorangetrieben, betont Buck. „Und er hat uns das für einen Dumpingpreis zur Verfügung gestellt.“ Das sei aber noch nicht alles, sagt dr Mediziner. Denn den Verkaufserlös spendet Schwieger an den Verein Officium, davon wird vor allem das Aegidius-Haus, eine Einrichtung für schwerkranke Kinder, profitieren.

Weitere HAZ+ Artikel

Bei der Schutzkleidung sei der Bedarf jedoch noch immer groß. Zwar habe sich die Lage ein wenig verbessert, aber es sei noch immer alles knapp, berichtete Buck zudem.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Mathias Klein