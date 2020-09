Hannover

Aus Sorge um beruflichen Nachwuchs haben sich Ärzte aus sieben hannoverschen Praxen zusammengetan und den Verein pro!MFA gegründet. Ziel ist es, Auszubildende zur medizinischen Fachangestellten (MFA), die Flucht- oder Migrationshintergrund haben, während der Lehre zu unterstützen. Zusätzlich zur Ausbildung in Praxis und berufsbildender Schule bekommen derzeit sechs junge Frauen Deutschunterricht und Einweisungen ins notwendige Fachvokabular. Außerdem sollen sie mit den Lebensweisen in der Gesellschaft vertraut gemacht werden. Es ist ein dritter Weg, der das duale Ausbildungssystem aus eigener Tasche ergänzen soll.

„Ein sehr großes Potenzial“

Der Mangel an geeignetem Praxispersonal beschäftigt Fachärzte seit Langem. „Mit Nachwuchs war es bisher sehr, sehr schwierig. Wir sehen in den jungen Menschen mit Migrationsgeschichte ein sehr großes Potenzial“ , sagte Sonja Ruh, Fachärztin und Vorsitzende des Vereins. Als sie von einem befreundeten mittelständischen Unternehmer hörte, dass er im Handwerk gute Erfahrungen mit syrischen Flüchtlinge mache, es jedoch oft an Sprachkenntnissen mangele, kam die Idee auf, in den Praxen zusätzliche Auszubildende einzustellen und mit Unterricht zu fördern, um ihre Abschlusschancen zu verbessern. Mit zusätzlichen Angeboten solle der Ausbildungserfolg gesichert werden.

Sechs Stunden privater Unterricht pro Woche

Seither bekommen die MFA-Auszubildenden etwa sechs Stunden pro Woche zusätzliche Förderung von drei Mentoren, ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern: drei Stunden in ihrer Freizeit, drei Stunden lang werden sie von ihrer praktischen Ausbildung in den Praxen freigestellt. Finanziert wird der Unterricht von den beteiligten Ärzten. Interessierte Praxen, die Nachwuchskräfte ausbilden, können Mitglied im Verein werden und erhalten damit Zugang zur privaten Ausbildungsförderung. Pro!MFA vermittelt Medizinern außerdem Kontakte zu jungen Migranten mit Interesse am MFA-Beruf.

Reinhold Fahlbusch, der frühere Vorstandsvorsitzende des Sozialkaufhauses „fairKauf“ und in vielen sozialen Bereichen engagiert, half bei der Gründung des Vereins: „Angesichts hoher Abbrecherzahlen bei der Ausbildung haben die Ärzte die Sache selbst in die Hand genommen. Die Initiative ergänzt zielgerichtet das duale Ausbildungssystem.“

Von Gunnar Menkens