In der Region Hannover gibt es offenbar zu wenig intensivmedizinische Betten für Säuglinge. Das macht sich nach Angaben von Kinderärzten vor allem in der kälteren Jahreshälfte bemerkbar, weil dann auch Neugeborene häufiger unter Infektionen leiden. Die Folge des Bettenmangels: Babys müssen in Kinderkliniken zum Beispiel in Hildesheim oder Hameln untergebracht werden.

„Das ist fahrlässig“

Es sei nicht gerade selten, dass er eine Stunde oder länge telefoniere, um für einen Säugling, der eine intensivmedizinische Unterbringung benötige, ein freies Bett zu finden, berichtet Kinderarzt Christian Kayser. Er hat eine große Praxis in Gehrden, gleichzeitig hat er die Notfallversorgung von Säuglingen im Kreißsaal des Klinikums Robert Koch in Gehrden übernommen.

„In den letzten zwei, drei Jahren sind die Schwierigkeiten, Säuglinge unterzubringen, deutlich gestiegen“, berichtet der erfahrene Kinderarzt. Ihn ärgere nicht nur die viele Zeit, die er bei der Suche nach einen freien Intensivbett investieren müsse. „Das Ganze ist aus ärztlicher Sicht ja auch ziemlich fahrlässig“, sagt er. Zudem müsse er sich manchmal telefonische Ferndiagnosen aus anderen Kliniken anhören, wie „das Kind ist ja gar nicht behandlungsbedürftig“.

„Schwere Belastung für die Eltern“

Auch wenn er bisher immer ein Bett gefunden habe: Für die Eltern bedeute die Suche oft eine schwere Belastung. „Sie hören dann, dass ihr Neugeborenes dringend in eine Kinderklinik gebracht werden muss, und nach drei Stunden ist der Säugling dann immer noch da, weil die Suche nach einem freien Bett sich hinzieht“, berichtet er. Zudem funktioniere das elektronische Meldesystem Ivena, über das die Kapazitäten der einzelnen Kliniken gemeldet werden nicht gut, weil es nach seiner Beobachtung nicht richtig gepflegt werde.

Auch der hannoversche Kinderarzt Thomas Buck hat ähnliche Beobachtungen gemacht. „Vor allem im Winter mit vielen Infektionskrankheiten ist oft eine Kapazitätsgrenze erreicht“, sagt er. In Hannover gibt es Intensivbetten für Säuglinge im Kinderkrankenhaus auf der Bult und in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sowie im Umland in Neustadt.

Strafe bei Überbelegung

Die Bult macht sowohl die Bettenknappheit als auch den Pflegekräftemangel für die Probleme verantwortlich. Im ersten Halbjahr 2020 konnte nach Angaben von Sprecherin Amalie von Schintling-Horny für sieben Neugeborene kein Bett zur Verfügung gestellt werden, die Säuglinge mussten in andere Kliniken gebracht werden. Eine kurzfristige Ausweitung der Kapazitäten sei nicht möglich, denn es gebe strenge Vorgaben, die eine Überbelegung nur in sehr engen Grenzen erlaube. Wer sich nicht daran halte, müsse Strafe zahlen.

Aus Sicht des zuständigen Sozialministeriums gibt es genug Intensivplätze für Säuglinge. „Es scheint aber das Problem zu geben, dass diese nicht vollständig belegt werden können, da es an speziell ausgebildetem Krankenhauspersonal fehlt“, sagt Sprecherin Justina Lethen. Deshalb sei auch keine Aufstockung der Bettenzahl vorgesehen.

MHH machte Schlagzeilen

Probleme mit der Kapazität für Kinder und Kleinkinder sind nicht neu: Vor rund zwei Jahren machte die MHH bundesweit Schlagzeilen, weil die Kinderklink Hunderte Kinder abweisen musste, darunter rund 100 mit schweren Erkrankungen. Der Grund: fehlende Krankenschwestern und Pfleger.

