Hannover

Der Neubau der Ärztekammer Niedersachsen am Cityring wird teurer als ursprünglich geplant – aber offenbar nicht so viel teurer, wie zwischenzeitlich spekuliert worden war. Berichte über angebliche Summen von 120 Millionen Euro Baukosten, die eine Zeitung verbreitet hatte, haben den Landesrechnungshof alarmiert, der eine umfassende Prüfung vorgenommen hat.

Ärztekammer-Neubau wächst in Hannover

Der vorläufige Prüfbericht mitsamt Stellungnahme der Ärztekammer, beides als vertraulich gekennzeichnet, liegt der HAZ vor. Darin stellt der Landesrechnungshof (LRH) zahlreiche kritische Fragen, die von den Kammerjuristen aber ganz überwiegend gekontert werden. „Wir sind sehr sicher, dass wir die in Frageform formulierten Vorwürfe des Landesrechnungshofs in wesentlichen Punkten entkräften konnten“, sagt Kammersprecher Thomas Spieker.

In einer frühen Planungsphase war der Neubau, der vom Generalunternehmer Papenburg nach Plänen der Berliner Architekten Grüntuch-Ernst errichtet wird, mit rund 75 Millionen Euro kalkuliert worden. Bereits vor der Grundsteinlegung war die Summe auf 82,5 Millionen Euro geklettert. Möglicherweise werde sich der Bau noch einmal etwas verteuern, sagt Spieker. Das liege aber nicht an Extrawünschen des Bauherrn, sondern unter anderem an den Erschwernissen der Corona-Pandemie. Derzeit sei die Baustelle zwar vor dem Zeitplan. Die Fertigstellung zum Frühjahr 2022 werde aber wohl nicht gelingen, es werde deutlich später im neuen Jahr.

Mehr Nutzfläche als benötigt?

Der LRH kritisiert jetzt in seinem Bericht zum Beispiel, dass es keine Ausschreibung nach den Vergaberegeln des Landes Niedersachsen gab. Zudem sei der Neubau repräsentativer und damit auch teurer, als es für einen Bürokomplex notwendig sei. Mehrfach wird angekreidet, dass mehr Nutzfläche entsteht, als die Kammer aktuell benötige, und dass Flächen vermietet werden.

Die Antworten fallen nüchtern aus. Für eine Kammer gelte nicht das Vergaberecht des Landes, und der Neubau sei auch nicht etwa mit einem Bürohaus für ein Landesministerium vergleichbar, heißt es in der Stellungnahme. Sehr wohl habe man Gutachter eingeschaltet und für den späteren Auftrag verschiedene Angebote eingeholt. Der Kammersitz aber sei mitnichten ein Bürohaus, sondern zugleich ein Seminar- und Schulungszentrum, in dem jährlich 2200 Seminare und mehr als 10.000 Prüfungen stattfänden, deshalb werde er größer und auch optisch angemessener.

Foyer wird repräsentativ

Der Neubau wird tatsächlich über ein repräsentatives Foyer verfügen – das hatten sich die Standesvertretungen ausdrücklich gewünscht. Zwei Etagen sind für Vermietungen vorgesehen, um wachsendem Raumbedarf in den nächsten Jahrzehnten zu genügen. Bildhaft schildert die Kammer ihr bisheriges Wachstum: 1950 war sie für 7330 Mitglieder landesweit zuständig, heute seien es 43.662 Mitglieder. Und weil ständig neue Aufgaben hinzukämen, wachse auch der Personalbedarf. Aktuell arbeiten 153 Kammerbeschäftigte in dem Gebäude, die Prognose für 2030 sehe bis zu 192 Beschäftigte vor.

Spieker weist Vorwürfe zurück, dass der Vorstand seine Mitglieder nur „selektiv“ unterrichtet habe. In einigen Details könnten Prozesse sicherlich optimiert werden. Insgesamt aber sei der Neubau „eine wirtschaftlich und berufspolitisch sehr sinnvolle Lösung, an der alle Gremien in jedem Schritt ordnungsgemäß beteiligt waren“.

Von Conrad von Meding