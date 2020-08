Ärztekammer warnt: Corona-Pandemie verschärft Ärztemangel in Niedersachsen

Hannover

Die Corona-Pandemie wird den Ärztemangel in Niedersachsen nach Ansicht der Ärztekammer weiter verschärfen. „Ich sehe das mit allergrößter Sorge“, sagte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, der HAZ. Schon ohne das Coronavirus sei die Situation beunruhigend. Denn jedes Jahr gingen in Niedersachsen rund 1000 Ärzte in den Ruhestand, aber nur 500 bis 600 Medizinstudierende an den drei niedersächsischen Ausbildungsstätten für Mediziner legten ihr Examen ab.

Durch die Corona-Pandemie gebe es einen Stillstand bei der Einrichtung zusätzlicher Studienplätze für Mediziner, beklagt die Ärtekammerpräsidentin. Die rot-schwarze Landesregierung hat seit Beginn der Legislaturperiode im Jahr 2017 nach eigenen Angaben 150 neue Studienplätze geschaffen. Aber das reiche bei Weitem nicht aus, so Wenker. „Die Landesregierung muss einfach mehr für zusätzliche Studienplätze tun“, fordert sie.

Bundesweit auf dem vorletzten Platz

In Niedersachsen kommen auf einen Arzt rechnerisch rund 238 Einwohner. Damit liegt das Land bei der Dichte der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte bundesweit auf dem vorletzten Platz, nur in Brandenburg ist sie noch geringer, wie aus einer Statistik der Bundesärztekammer hervorgeht. Die höchste Arztdichte hat Hamburg: In der Hansestadt kommen 135 Einwohner auf einen Arzt.

Der Ärztemangel droht sich laut Wenker auch dadurch zu verschärfen, dass im Zuge der Corona-Krise viele ausländische Ärzte, die in Niedersachsen arbeiten, zunehmend in ihre Herkunftsländer zurückkehren. „Die ausländischen Kolleginnen und Kollegen werden jetzt in ihren Heimatländern dringender denn je gebraucht“, sagt Wenker. In Niedersachsen liegt der Anteil ausländischer Ärzte mit 16 Prozent an der Gesamtzahl der Mediziner relativ hoch. Einer Prognose der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge werden im Jahr 2030 allein 1000 Hausärzte in Niedersachsen fehlen.

14.000 Patientenkontakte per Video

Der Staatsekretär im Landessozialministerium, Heiger Scholz, setzt sich zusammen mit Ministerin Carola Reimann (beide SPD) seit Längerem für die Einführung einer Landarztquote ein. Die Idee: Das Land könnte bis zu 10 Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach dem Studium in unterversorgten Gegenden Niedersachsens zu arbeiten. Die Ärztekammer lehnt allerdings ein besonderes Kontingent für Landärzte ab: Eine Quote für Allgemeinmediziner befördere nur einen Mangel in anderen Disziplinen, die schon jetzt von nur wenigen Studenten gewählt würden.

Staatssekretär Scholz setzt sich auch für verbesserte Arbeitsbedingungen ein. Vor allem für jüngere Ärzte sei es „heute nicht mehr attraktiv, eine Praxis zu übernehmen oder im Schichtdienst im Krankenhaus zu arbeiten.“ Deshalb müssten Möglichkeiten geschaffen werden, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Ein Teil der Lösung könnte auch eine verstärkte Nutzung von Videosprechstunden sein. Schon jetzt boomt die medizinische Beratung über das Internet: Allein im ersten Quartal dieses Jahres gab es von niedersächsischen Ärzten rund 14. 000 Patientenkontakte per Video. Zum Vergleich: Zwischen Oktober und Dezember 2019 waren es lediglich 88.

