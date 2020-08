Hannover

Statt der kostenlosen Tests wäre eine 14-tägige Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikoländern am besten und sichersten gewesen, sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbandes im Bezirk Hannover, Matthias Berndt. Aber das sei leider politisch nicht durchsetzbar gewesen. „Ich kann verstehen, dass jetzt ein Kompromiss gesucht wurde“, meint er. Allerdings sei nun die Verwirrung groß – sowohl bei den Ärzten als auch bei den Patienten.

Manche Reiserückkehrer haben keine Testmöglichkeit

Berndt berichtete am Dienstag von 30 Patienten, die am Vortag in seine Praxis in Hannover gekommen seien, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Rund die Hälfte der Menschen sei mit Symptomen wie Husten, Schnupfen oder Fieber in der Praxis vorstellig geworden, in diesen Fällen wird der Test immer vorgenommen. Eine Handvoll Patienten zahlte den Test nach Auskunft Berndts selbst. Diese Personen wollten verreisen oder Verwandte besuchen, die der Risikogruppe angehören.

Berndts Praxisteam hat zudem für eine große Anzahl von Reiserückkehrern einen Termin im Testzentrum in Ronnenberg-Empelde vereinbart. Denn Patienten ohne Symptome dürfen von den niedergelassenen Ärzten nicht getestet werden. Und für manche Menschen gibt es gar keine Testmöglichkeit in Empelde. „Alle diejenigen, die zum Beispiel gar kein Auto besitzen, fallen derzeit durchs Raster“, meint Berndt. Denn im Testzentrum wird der Abstrich aus dem Fahrzeug heraus genommen. Menschen ohne Auto würden so gezwungen, beim Arzt die Unwahrheit zu sagen und Erkältungssymptome vorzutäuschen, um einen Test zu bekommen, kritisiert der Mediziner.

3500 Tests am Flughafen

Seit Sonnabend können sich in Deutschland alle aus dem Ausland Einreisenden innerhalb von 72 Stunden auch ohne Krankheitsanzeichen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Für Reisende aus Risikoländern sollen die Tests verpflichtend werden, der Zeitpunkt ist noch unklar. Am Testzentrum am Flughafen Hannover-Langenhagen, das seit gut einer Woche in Betrieb ist, wurde bislang nur eine kleine Zahl positiver Fälle entdeckt. Dort hätten sich bis zum Dienstagnachmittag rund 3500 Reiserückkehrer auf das Coronavirus testen lassen, sagte ein Sprecher der Johanniter. Knapp ein Prozent der Tests fielen positiv aus. Am Dienstagmittag besuchte Landesgesundheitsministerin Carola Reimann das Zentrum am Flughafen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) beklagt unterdessen eine „babylonische Verwirrung“ vor allem bei der Abrechnung für die Ärzte. Eigentlich seien in der derzeitigen Situation mit einer steigenden Zahl von Neuinfektionen „schnelle, effiziente“ Tests gefragt. Doch stattdessen gebe es ein „heilloses Wirrwarr bürokratischer Vorgaben und Fallunterscheidungen“, sagt KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch.

