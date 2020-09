Hannover

Als Reaktion auf den gravierenden Personalmangel bei Ärzten im Gesundheitsamt Hannover verlangt der Marburger Bund unter anderem eine bessere Bezahlung von Medizinern in Behörden. Die Lage in der Region Hannover sei symptomatisch für viele Gesundheitsämter in Niedersachsen, sagte der Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund in Niedersachsen, Hans Martin Wollenberg.

Nur die Hälfte der Arztstellen besetzt

Wie berichtet, waren im Gesundheitsamt der Region Hannover, zuständig für über eine Million Menschen in der Landeshauptstadt und im Umland, bis Ende August nur knapp die Hälfte der ärztlichen Planstellen besetzt. Dort gibt es insgesamt 16 Planstellen, nur 8,33 waren besetzt. Zudem ist der Leiter des Gesundheitsamts für längere Zeit krankgeschrieben. Die Stellensituation soll sich zum 1. Januar verbessern, Regionspräsident Hauke Jagau rechnet dann mit 13,75 besetzten Stellen.

Es liege an den schlechten Rahmenbedingungen, dass die Mediziner nicht im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten wollten, meint der Vorsitzende des Marburger Bundes. „Kommunen und Land haben seit Jahren nichts gegen den Personal­mangel in den Gesundheitsämtern getan“, sagte er. Stattdessen müssten immer mehr Aufgaben durch immer weniger Personal bewältigt werden. „Die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesund­heitsdienst sind am Limit“, betonte er. Sie hätten bei der Bekämpfung der Pandemie hervorragende Arbeit geleistet und verdienten endlich bessere Arbeitsbedingungen.

„Dauerhaft mehr Personal nötig“

Während der akuten Phase der Corona-Pandemie seien, auch in Hannover, die Gesundheitsämter mit Personal aus allen Bereichen des Gesundheitsdienstes verstärkt werden. „Jetzt werden die eingear­beiteten Kollegen vielerorts abgezogen, um ihren eigentlichen Aufgaben nachzugehen“, erläuterte die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst (BVÖGD), Elke Bruns-Philipps. Dauerhaft sei mehr Personal nötig. „Sonst können wichtige Aufgaben nicht mehr bewältigt werden“, befürchtet sie.

Bruns-Philipps sieht Land und Kommunen in der Pflicht, die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern: „Die Kollegen haben kaum Aufstiegschancen, werden schlechter bezahlt, und es herrscht ständige Personalnot.“ Wenn sich durch Krisen die Situation zusätzlich verschärfe, gehe man lieber als angestellte Ärztin in eine Praxis, meint sie.

Nach Angaben des Marburger Bundes erhalten die Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst rund 1500 Euro weniger als Mediziner in Krankenhäusern. Diese Ungerechtigkeit müsse beseitigt werden, andernfalls würden die Gesundheitsämter „langfristig ruiniert“, meint der Marburger Bund.

