Die Landesregierung in Niedersachsen hat am Montag einen Plan für weitere, umfangreiche Lockerungen der Corona-Beschränkungen vorgelegt und dennoch wollen am Freitag und am Sonnabend in Hannover wieder Hunderte Menschen gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln auf die Straßen gehen. Insgesamt sind an zwei Tagen vier solche Versammlungen geplant. Am Donnerstagabend verbot das Gesundheitsamt die Versammlung der AfD am Freitag. Die Partei kündigte unterdessen an, vor das Verwaltungsgericht ziehen zu wollen.

Das von Gewerkschaften, Parteien und Kirchen zusammengestellte Bündnis „bunt statt braun“ will am Freitag auf jedem Fall auf dem Opernplatz Flagge zeigen, egal, wie die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ausfällt. „Es bleibt alles so, wie geplant“, sagt Matthias Büschking von der Gewerkschaft Verdi.

AfD-Landtagsfraktion ist gegen die Demo der eigenen Parteifreunde

Die Partei Alternative für Deutschland ( AfD) hatte zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf den Opernplatz aufgerufen. Ab 18 Uhr wollten sich dort rund 200 Anhänger der Partei treffen – sehr zum Ärger der AfD-Fraktionsvorsitzenden im niedersächsischen Landtag, Dana Guth. Denn die Landtagsfraktion hatte sich von der Corona-Demonstration der eigenen Parteifreunde distanziert. Dazu habe der Kreisverband Hannover-Land eingeladen, nicht die Landespartei. „Ich bin nicht dabei und die Kollegen auch nicht“, sagte Guth der HAZ. Die Demonstration steht wegen umstrittener Teilnehmer und des Datums 8. Mai (Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg) in der Kritik. Der AfD-Landesverband hat laut Guth für den 23. Mai (Tag der Grundrechte) zu landesweiten Protesten aufgerufen.

Die Ablehnung der AfD-Landtagsfraktion für die Pläne ihrer Parteifreunde hängt möglicherweise auch mit einem anderen Umstand zusammen: Die Demo am Freitag wurde geplant vom sogenannten Flügel der niedersächsischen AfD, jener Gruppierung um den Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff, die seit geraumer Zeit immer engere Verbindungen zu dem rechtsextremen AfD-Fraktionsvorsitzenden in Thüringen, zu Björn Höcke, aufgebaut hat. Darauf hat das journalistische Rechercheportal Flügelstutzen hingewiesen, das am Donnerstag die Ergebnisse seiner Untersuchungen im Internet veröffentlicht hat. So hat Höcke in der Vergangenheit an konspirativ organisierten Veranstaltungen des niedersächsischen AfD-Flügels auf dem Gelände eines Unternehmers in der Wedemark teilgenommen. Auch die HAZ hatte über diese Treffen berichtet.

OB Onay spricht beim Bündnis „bunt statt braun“

Gegen die Versammlung der AfD hatte sich schnell ein breites Bündnis formiert. Unter dem Motto „bunt statt braun“ wollen sie gegen die Demo der AfD auf dem Opernplatz protestieren, oder den Tag der Befreiung am 8. Mai 1945 feiern, je nach dem Ausgang des Gerichtsverfahrens. Redebeiträge sind unter anderem von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Stadtsuperintendent Thomas Höflich und Ingrid Wettberg von der Liberalen Jüdischen Gemeinde geplant. „Wir lassen diese gezielte Provokation und die damit verbundene Verhöhnung aller Opfer der Judenverfolgung nicht unbeantwortet“, sagt Torsten Hannig, der Geschäftsführer des DGB in der Region Niedersachsen-Mitte.

Am Sonnabend sind mindestens zwei weitere Demos gegen die Corona-Beschränkungen geplant. Auf dem Georgsplatz wollen sich ab 15 Uhr die Gruppierungen von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern treffen, die sich am vergangenen Sonnabend am Nordufer des Maschsees versammelt hatten. Zur gleichen Zeit soll auf dem Opernplatz eine ähnliche Veranstaltung stattfinden. Das Gesundheitsamt der Region konnte am Donnerstagabend noch nicht sagen, ob diese beiden Demonstrationen genehmigt werde oder nicht.

Von Tobias Morchner, Peer Hellerling und Marco Seng