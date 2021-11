Hannover

Man kann nicht sagen, dass die Alternative für Deutschland (AfD) bei der Kommunalwahl in Hannover besonders erfolgreich war. Im Stadtrat hat sie ihr Ergebnis halbiert. Auf Stadtbezirksebene hat sie in nur neun von 13 Räten im September überhaupt Mandate errungen. Am Ende werden es noch weniger Bezirksräte sein, in denen Vertreter der Partei mitarbeiten.

Noch haben sich nicht alle Gremien konstituiert. Doch bereits jetzt haben zwei AfD-Vertreter erklärt, dass sie ihr Mandat nicht antreten werden: Mathias Schneider in Kirchrode-Bemerode-Wülferode und Gerald Bottke im Bezirk Nord.

Mit den Rückziehern reduziert sich die Präsenz der AfD auf nur noch sieben Räte, denn Nachrücker kann sie nicht aufbieten. Sowohl im Bezirk Nord als auch in Kirchrode-Bemerode-Wülferode war die AfD mit nur jeweils einem Kandidaten auf der Liste angetreten. Die Mandate bleiben darum bis zum Ende der Wahlperiode vakant. In beiden Bezirksräten reduziert sich die Mitgliederzahl von 19 auf 18 – zum Ärger der anderen Parteien.

„Unverschämtheit“

Von „Wahlbetrug“ und einer „Unverschämtheit“ spricht etwa Kirchrodes Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD). „Unmöglich“ nennt CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann den Rückzieher aus dem Bezirksrat Nord. „Diese Partei brauchen wir nicht. Die Wähler sollten sich in Zukunft überlegen, ihre Stimmer lieber einer anderen Partei zu geben.“ SPD-Fraktionschef Sven Abend sieht es ähnlich: „Wir können nur dafür werben, dass die AfD keine Stimmen mehr bekommt.“

„Zu den Beweggründen kann ich leider nichts sagen“: Hannovers Kreisverbandschef Jörn König. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Warum Schneider und Bottke ihre Mandate nicht angenommen haben, bleibt ein Rätsel. Gegenüber der Stadt muss die Annahme des Mandats erklärt, der Verzicht aber nicht begründet werden. Auch die Mitglieder der Stadtbezirksräte kennen die Gründe nicht – und nicht einmal die Kandidaten. „Ich habe Herrn Bottke noch nie gesehen, noch nie getroffen, noch nie gesprochen“, sagt Abend.

Die AfD selbst äußert sich nicht zu den Hintergründen. Kreisverbandschef Jörn König bedauert, „dass zwei unserer Kandidaten ihr Mandat nicht angenommen haben. Zu den Beweggründen kann ich leider nichts sagen.“ Schneider ist öffentlich bisher nicht in Erscheinung getreten. Äußerungen des Mannes sind nirgends hinterlegt. Es existiert lediglich ein Foto aus dem Wahlkampf, auf dem er sich mit einer FFP2-Maske zeigt. Von Bottke existiert nicht einmal ein Foto. Er scheint nicht zu den Freunden von Kreisverbandschef König zu gehören.

Von Karl Doeleke