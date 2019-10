Hannover

Bei einer Wahlkampfveranstaltung der hannoverschen AfD im voll besetzten Saal des Bürgerhauses Misburg – die Partei zählte 400 Besucher –, kritisierte Oberbürgermeisterkandidat Joachim Wundrak am Mittwochabend „hysterische“ Diskussionen um den Klimawandel. Er sieht einen „ Kreuzzug gegen das Automobil und den Dieselmotor“ am Werk und sprach von einem „Ermächtigungsgesetz“, das der Bundesregierung ermögliche, eine neue CO2-Steuer einzuführen. Prognosen zum Klimawandel basierten lediglich auf Computermodellen. Für Hannover forderte Wundrak erneut, illegale Migration zu beenden und straffällige Migranten abzuschieben.

Zu Beginn erhob sich der Saal zu einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Halle, verübt von „einem wahnsinnigen Attentäter“ vor einigen Tagen. Die AfD sieht sich in der öffentlichen Debatte als geistige Brandstifter der Morde dargestellt, mit dem Ziel, „uns politisch und medial zu vernichten“, wie Niedersachsens Landesvorsitzende Dana Guth behauptete.

Bundespolitische AfD-Prominenz unterstützt Wundraks Wahlkampf

Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, kritisierte in ihrer Rede erneut die „rechtswidrige Euro-Rettungspolitik“ und erinnerte an Initiativen der Partei in Berlin, darunter den Versuch, Deutsch als Fremdsprache im Grundgesetz festzuschreiben.

Der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio warnte vor einer Art Aussterben der Deutschen. „Wir müssen darauf achten, dass der einheimischen deutschen Mehrheitsbevölkerung das Land nicht unter den Füßen weggezogen wird“, sagte der AfD-Politiker. Curio argumentierte unter anderem mit Geburtenraten und demografischer Entwicklung.

Vor dem Bürgerhaus demonstrierten Grüne Jugend und „Omas gegen Rechts“ gegen die AfD. Auf Plakaten wandten sich rund 30 Teilnehmer „gegen jeden Antisemitismus“ und skandierten: „Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda“.

Von Gunnar Menkens