Hannover

Die Partei Alternative für Deutschland ( AfD) hat am Freitagmittag überraschend ihre für den Abend geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen auf Hannovers Opernplatz abgesagt. Gründe nannte die Partei auch auf Nachfrage nicht. Es ist bereits das zweite Mal, dass die AfD eine solche Veranstaltung kurzfristig streicht. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Organisation eine geplante Versammlung in Hannover nicht stattfinden lassen, obwohl das Verwaltungsgericht Hannover die Demonstration genehmigt hatte.

„Peinlich, dass sich die AfD als Opfer präsentiert“

Wegen der Absage der AfD wird auch die geplante Gegendemonstration aus einem Bündnis von Parteien und deren Jugendorganisationen sowie Gewerkschaften nicht stattfinden. „Es ist einfach nur peinlich, dass alle anderen in diesen Zeiten Aktionen auf der Straße organisieren können, die AfD sich aber als Opfer der Versammlungsbehörde präsentiert“, sagt Svenja Appuhn, die Sprecherin der Grünen Jugend.

In einem internen Schreiben an die AfD-Mitglieder, das der HAZ vorliegt, hatte sich der Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff über das Vorgehen der Versammlungsbehörde beklagt. „Bei genauerer Betrachtung der Verfahrensabläufe zu beiden Demonstrationen lässt sich erkennen, dass die Alternative für Deutschland bewusst aus dem demokratischen Diskurs ausgegrenzt werden soll“, heißt es in dem Schreiben. Während linksgerichtete Gruppierungen problemlos demonstrieren dürften, sei dies der Partei letzte Woche Freitag auf perfide Art und Weise verweigert worden.

„Innerparteiliche Streitigkeiten“

Friedhoff spricht aber auch von verbalen Auseinandersetzungen, die im Vorfeld der ersten Demonstration unter den Mitgliedern geführt worden waren. „Die innerparteilichen Streitigkeiten, Angriffe und Verleumdungen haben in unerträglicher Weise zugenommen“, schreibt Friedhoff. Aussagen wie „Demonstrationen sind nutzlos“ oder „Die haben keine Ahnung von Organisation“, gehörten nicht in WhatsApp-Gruppen. „Dabei scheint es mittlerweile gerade in unserer Partei ein Volkssport zu sein, alles und jeden innerhalb der Partei anzugreifen, zu diffamieren und zu verleumden“, heißt es in dem Brief. Mitglieder, die sich engagieren und zusammenfinden, um politisch zu wirken, würden so um ihren Enthusiasmus für unsere gemeinsame Sache beraubt, schreibt Fridhoff.

Von Tobias Morchner und Marco Seng