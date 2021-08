Hannover

Das Bündnis „Seebrücke“ hat für Mittwoch, 18. August, eine Demonstration in der hannoverschen Innenstadt angemeldet. Anlass sind die chaotischen Zustände in Afghanistan, seitdem die radikal-islamischen Taliban die Macht zurückerobert haben. Beginn der Kundgebung ist um 18 Uhr am Ernst-August-Platz. Nach Polizeiangaben werden bislang 300 bis 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet – wie viele es letztendlich werden, sei allerdings noch unklar. Vom Bahnhofsvorplatz soll die Versammlung weiter zum Steintor ziehen. Abschluss soll um 20 Uhr am Küchengarten in Linden sein.

Das Bündnis fordert unter dem Motto „Luftbrücke jetzt!“ die Evakuierung aller Ortskräfte und Partner der Bundesregierung, die nun Rache durch die Taliban fürchten müssen.

Die „Seebrücke“-Initiatoren setzen sich für ein Aufnahmeprogramm ein, das afghanischen Staatsbürgern Schutz bietet, die sich in den letzten Jahren für Demokratie, Frauenrechte und freie Gesellschaftsformen eingesetzt haben. Alle, die nach der Machtübernahme der Islamisten flüchten müssen, sollen sichere und legale Möglichkeiten dazu bekommen. Außerdem soll es eine Aufenthaltssicherung für afghanische Menschen geben, die derzeit in Deutschland leben. Ähnliche Demonstrationen sind in zahlreichen anderen deutschen Städten geplant.

Seit dem Abzug der internationalen Truppen, haben die Taliban rasch die Kontrolle über Afghanistan zurückerlangt. Tausende sind auf der Flucht. Am Flughafen Kabul spielten sich am Sonntag und Montag erschütternde Szenen ab. Das Rollfeld war von Menschen blockiert worden, die auf ihre Evakuierung oder eine Fluchtmöglichkeit warteten. Drei Luftwaffentransporter vom Typ A400M waren am Montagmorgen von Wunstorf aus in Richtung Kabul gestartet. Erst am Dienstagmorgen deutscher Zeit konnten sieben Personen zum Luftbrücken-Drehkreuz nach Usbekistan ausgeflogen werden.

Von Manuel Behrens