Aggressiver Radfahrer schlägt in Hannover auf 62-Jährige ein

Hannover

Ein aggressiver Radfahrer hat offenbar am Dienstagvormittag in Hannover eine 62-Jährigen geschlagen und getreten. Die Frau war nach Polizeiangaben selbst auf dem Fahrrad in der Südstadt unterwegs und hatte gemeinsam mit dem Mann an einer roten Ampel gewartet. Als die beiden bei Grün starteten, habe der Unbekannte sie plötzlich attackiert. Die 62-Jährige trug durch den Angriff Verletzungen davon.

Die Radfahrerin war gegen 10.40 Uhr stadtauswärts auf der Hildesheimer Straße unterwegs und hatte an der Kreuzung Krausenstraße gestoppt. „Dort wartete bereits der spätere Täter mit einem Fahrrad an derselben Ampel“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Als die Ampel auf Grün umsprang, wollte die 62-Jährige den Mann überholen, „dieser trat sie dabei“.

Radler fährt Richtung Altenbekener Damm

Als die Radfahrerin den Angreifer laut Nowak zur Rede stellen wollte, „schlug und schubste er sie“. Die 62-Jährige stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrrad einfach in Richtung Altenbekener Damm weiter und ließ die Frau zurück. Der Gesuchte ist ungefähr 1,75 Meter groß und 60 Jahre alt. Er ist von kräftiger Statur und hat graue, gelockte Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 32 17 entgegen.

Von Peer Hellerling