Herr Schwarz, die geplante Abschaffung der Gelben Säcke ab 2023 sorgt in Hannover für viel Aufregung und Ärger, warum müssen denn nur Tonnen angeboten werden? Es ginge doch auch ein Mischsystem, also Gelben Tonnen für die, die Platz haben und Gelbe Säcke für diejenigen, die lieber Säcke haben.

Natürlich wäre das möglich. Aber das lehnt das Duale System Deutschland (DSD) strikt ab. Und zwar aus Kostengründen. Und wenn das DSD etwas anderes behauptet, dann ist das die Unwahrheit. Denen geht es nur um das Geld, nicht um die Verwertung des Verpackungsmülls. Und wenn es keine Säcke mehr gibt, können auch keine Säcke mehr zweckentfremdet werden. Nur jeder dritte Sack ist tatsächlich mit Verpackungsmüll gefüllt.

Klar, bei Tonnen brauchen sie mehr Personal. Aber sie sparen sich die Kosten für die Säcke, das sind in Hannover mehr als eine Million Euro. Mich ärgert aber, dass die Bürger für die Verpackung beim Einkauf mitbezahlen, aber dann dafür gar keinen Service erhalten. Wir sind ja nicht für den Verpackungsmüll zuständig. In Hannover ist es so, dass wir derzeit die Säcke lediglich im Auftrag des DSD abholen – und dann an das DSD übergeben.

„Es landet viel im Restmüll“

Wenn es nur noch Tonnen gibt und keine Säcke mehr, landet dann nicht viel mehr Verpackungsmüll im Restmüll?

Das kann passieren. Und wir sehen das auch jetzt im Umland. Dort werden die Gelben Säcke wöchentlich abgeholt. Und trotzdem landet viel im Restmüll. Viele Menschen nehmen sich nicht die Zeit, vernünftig sortieren.

Aber was kann ich machen, wenn ich keinen Platz für eine Tonne habe und trotzdem den Verpackungsmüll sammeln und vernünftig entsorgen möchte?

Dann muss er zum Wertstoffhof gebracht werden. In München läuft es nur so. Da gibt es keine Tonnen und Säcke werden nicht abgeholt.

Zur Person Thomas Schwarz ist seit April 2016 Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, das kommunale Unternehmen ist neben der Müllentsorgung in der Region auch für die Straßenreinigung zuständig. Der 61-Jährige wohnt mit seiner Familie in einem Stadtteil von Neustadt, er war zuvor Dezernent für Regionalplanung, Bau und Umwelt in Nienburg. Davor arbeitete er bei der Stadtentwässerung in München und in Hannover. Schwarz hatte die Aha-Geschäftsführung nach dem Rauswurf von Cornelia Hülter übernommen. Der Verwaltungsfachmann gilt als besonnener Teamarbeiter, dem es bisher gelungen ist, die unterschiedlichen Interessen von SPD und CDU bei der Müllpolitik zu einem Kompromiss zusammenzuführen.

Aber es gibt doch die Wertstoffinseln, da könnten doch noch Container für den Verpackungsmüll aufgestellt werden...

... theoretisch ist das so. Allerdings müssen wir für die Standplätze eine Gebühr an die Stadt zahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das DSD das übernehmen wird. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf mehrere 100.000 Euro Standgebühr. Und noch etwas: Schon jetzt sieht es auf den Plätzen nicht immer sauber aus, wir betreiben einen hohen Aufwand, um schmuddelige Ecken dort zu beseitigen. Wenn dann dorthin noch Gelbe Säcke gebracht werden, wird es sicherlich schlimmer werden. Dann liegen die Säcke dort herum und fliegen vielleicht trotzdem wieder durch die Stadt. Oder sie werden von Ratten aufgerissen. Und das will sicher niemand haben.

„Benachbarte Hausbesitzer können sich zusammenschließen“

Gibt es noch andere Möglichkeiten?

Wir bei Aha haben eine Standplatzberatung. Dort findet man möglicherweise noch einen Platz für eine zusätzliche Tonne, an die ein Hausbesitzer bisher nicht gedacht hat. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich benachbarte Hausbesitzer zusammenschließen und gemeinsam nach einer Lösung suchen.

Ist da nicht auch die Stadt gefragt? Denn der Rat hat doch das ganze erst in Gang gebracht.

Wir sind in Gesprächen mit der Stadt und suchen nach Lösungen. Manchmal gibt es ja vor den Häusern noch Rasenflächen, wo man Tonnen aufstellen könnte. Andererseits muss man auch Bedenken, dass dann zusätzliche Flächen versiegelt werden. Nicht immer wird es möglich sein, vor Häusern auf dem Gehweg einen Platz zu finden. Denn dort müssen auch noch mobilitätseingeschränkte Menschen und Eltern mit Kinderwagen vorbei.

Von Mathias Klein