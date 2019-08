Hannover

Gemeinsam mit dem Entsorgungsunternehmen aha hat der Spar- und Bauverein ein in Hannover neuartiges Abfallsystem installiert. Im Mehrfamilienquartier am Vahrenwalder Viethof wurde eine sogenannte Unterflur-Müllanlage im Boden versenkt. Die sechs unterirdischen Container ersetzen die herkömmlichen Rollbehälter für Rest-, Bio- und Papierabfall. Im Innenhof des Viethofs haben 144 Mietparteien aus fünf Mehrfamilienhäusern Zugang zu den Behältern. Der Müll wird durch eine Öffnung entsorgt und landet unter der Erde. Bis die Bewohner die Anlage nutzen können, dauert es allerdings noch bis zum Herbst. Zunächst muss die Straßensanierung rund um den Viethof abgeschlossen werden.

Die neue Müllanlage, die es bereits in Berlin, Hamburg oder Bonn gibt, hat mehrere Vorteile: An heißen Tagen soll kein Abfallgeruch an die Oberfläche dringen. Die Einwurfklappe ist mit ihrer 80 Zentimeter über dem Boden befindlichen Öffnung zudem barrierefrei. Außerdem haben durch ein Schlüsselsystem nur die Mieter Zugang. So soll verhindert werden, dass Nichtanwohner Müll abladen, der womöglich nicht für die Entsorgung bestimmt ist. Ein weiterer Vorteil: In die Container passt mehr Abfall. Sind es bei den herkömmlichen Rollbehältern nur 1200 Liter, fassen die neuen 5000 Liter. „Unterflursysteme sind das Entsorgungssystem der Zukunft“, sagt Rainer Detjen, Vorsitzender von Spar+Bau.

Neue Anlage kommt auch nach Kronsrode

50.000 Euro hat sich das Unternehmen den Einbau der neuen Anlage kosten lassen. 200 weitere unterirdische Container wurden bestellt. Sie sollen demnächst in Kronsrode-Mitte und dem Buchholzer Grün installiert werden.

Für aha verändert sich durch das neue System die Müllabholung: Die Behälter werden mit einem Kran aus ihrer Verankerung gehoben und über das Entsorgungsfahrzeug befördert. Dann wird die Klappe am Boden des Containers geöffnet und der Müll landet im Fahrzeug. Anschließend werden die Behälter wieder eingesetzt. Vier Minuten dauert das pro Container, und ist somit deutlich schneller als das Entleeren der Rollcontainer, so Üstra-Sprecher Michael Müller. Dafür musste das Unternehmen ein neues Kranfahrzeug anschaffen, ein weiteres wurde bestellt.

Einbau bedeutet Aufriss von Straßen und Höfen

Die Unterflur-Anlage wurde im Rahmen der Sanierung des Viethofs gebaut. Im Innenstadtbereich gerät das System wegen der nötigen Bauarbeiten allerdings an seine Grenzen, da zur Installation Straßen und Höfe aufgerissen werden müssten. Wie weit sich die Anlagen auch über die Immobilien von Spar+Bau verbreiten, bleibt abzuwarten.

