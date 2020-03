Hannover

Der Abfallzweckverband Aha gibt dem zuletzt erheblichen Druck aus Teilen der Bevölkerung und vereinzelt auch der Politik nicht nach: Die Wertstoffhöfe und Grüngutannahmestellen im Raum Hannover bleiben vorerst geschlossen. In einem offenen Brief an die Bürgermeister der 21 Städte und Gemeinden in der Region bitten Regionsdezernentin Christine Karasch, auch Vorsitzende des Aufsichtgremiums von Aha, und der Personalratsvorsitzende Thomas Sonnabend um Verständnis. „Absolute Priorität hat die flächendeckende Sicherstellung der Müllabfuhr“, betonen sie.

Aha hatte zunächst die Wertstoffhöfe nicht mehr geöffnet, dann seit vergangener Woche auch die Grüngutannahmestellen geschlossen. „Bis dahin konnte die Personalsituation den Betrieb ermöglichen, wobei die Wahrung der zum Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter notwendigen Sicherheitsabstände zunehmend schwieriger wurde“, heißt es in dem Brief.

Starker Andrang führte zu Problemen

Jahreszeit, Wetterlage und die durch Home-Office oder Kurzarbeit den Bürgern für Gartenarbeit und Entrümpelung zur Verfügung stehende Zeit haben zuletzt zu einem hohen Andrang bei den Abgabestellen geführt – und zu Nervosität. Es kam zu Verkehrsproblemen und zu Wortgefechten zwischen Kunden und Mitarbeitern.

Ein weiteres Problem liegt beim Personalbedarf. Auch Aha-Mitarbeiter sind in Quarantäne. Der Betrieb musste zwischenzeitlich Beschäftigte aus anderen Bereichen für die Müllabfuhr einsetzen. „Abfuhrleistungen von Rest- und Bioabfall und solange wie möglich auch Papier haben absoluten Vorrang“, betonen Karasch und Sonnabend. Um sie zu gewährleisten, müsse man andere Angebote zurückfahren. Garantiert auf Dauer ist dies nicht: Wenn weitere Erkrankungen oder Quarantänefälle auftreten, könnten auch bei der Abfuhr Einschränkungen ins Haus stehen.

Betrieb unter Auflagen ist nicht möglich

Aha sieht keine Möglichkeit, die Wertstoffhöfe und Grüngutannahmestellen unter zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu öffnen – etwa, wie von einigen gefordert, durch Limitieren der Zahl der Personen, die sich gleichzeitig auf den Anlagen aufhalten dürfen. „Bei zum Teil rund tausend Besuchern an einem Tag kann eine solche Regelung nicht ohne Ordnungskräfte und ohne verkehrsgefährdende Rückstaus gewährleistet werden“, schreiben Karasch und Sonnabend. Eine Ansammlung von Anlieferern führe darüber hinaus zum Verstoß gegen geltende Erlasse zur zwischenmenschlichen Kontaktvermeidung.

Der Abfallzweckverband weist darauf hin, dass fast alle Entsorgungsverbände bundesweit den Betrieb auf den Annahmestellen eingestellt haben. „Es kann erwartet werden, dass Gartenabfall, Sperrmüll und andere zu entsorgende Gegenstände aus Privathaushalten von den Bürgern zwischengelagert werden“, heißt es in dem Brief. Verderbliche Abfälle könnten diese entweder über die Bioabfuhr entsorgen oder kompostieren.

Appell an die Verantwortung fruchtet nicht immer

Aha rechnet damit, dass die Wertstoffhöfe und Grüngutannahmestellen noch einige Wochen dicht bleiben. „Bis dahin gilt der Appell an alle, sich der eigenen Verantwortung bewusst zu sein. Die zum Teil erheblich aggressiv vorgebrachten Ansprüche haben nichts mit den aktuell erforderlichen echten Bedarfen zu tun“, betonen Karasch und Sonnabend.

An Regeln hält sich offenbar nicht jeder. Aha-Sprecherin Helene Herich bestätigt Beobachtungen, nach denen Müll oder Grünschnitt vor den geschlossenen Toren der Annahmestellen abgekippt worden ist. Auch finde man derzeit mehr Unrat in Wald und Flur. „Wir räumen das weg, so gut es geht. Aber es belastet unsere Kapazitäten zusätzlich“, sagt sie – und weist deutlich darauf hin, dass diese Form der Entsorgung mindestens eine Ordnungswidrigkeit, in krassen Fällen auch eine Straftat ist.

Von Bernd Haase