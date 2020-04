Hannover

Der Abfallzweckverband Aha lockert die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Beschränkungen weiter. Vom kommenden Mittwoch an öffnet er die drei Wertstoffhöfe am Wietzegraben im Sahlkamp, an der Mecklenheidestraße in Ledeburg sowie am Rudolf-Diesel-Ring in Neustadt am Rübenberge. Von Dienstag, 28. April an, nimm Aha auf allen 13 dann geöffneten Höfen wieder alle Arten von Abfall an. Bisher dürfen die Kunden dort nur Sperrmüll und Gartenabfälle anliefern. Ferner wird der Zweckverband vom 4. Mai an wieder Sperrmülltermine für Privathaushalte vergeben und die Abfuhr dann vom 18. Mai an aufnehmen.

Anlieferer sollen eine Maske tragen

„Die Erfahrungen mit den bisher wieder eröffneten Wertstoffhöfen zeigt, dass eine Anlieferung möglich ist. Dazu gehört jedoch Geduld und eine Beachtung der geltenden Verkehrsregeln“, sagt Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Es gebe weiterhin auf allen Höfen sowie auf den mittwochs und sonnabends geöffneten Grüngutannahmestellen Einlassbeschränkungen und Zugangsregeln. Schwarz appelliert an die Anlieferer, auf den Höfen eine Maske zu tragen.

Ob weitere Wertstoffhöfe öffnen, macht Aha von der Entwicklung der Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb der Bevölkerung und innerhalb der eigenen Belegschaft abhängig. Der Betrieb hatte immer betont, dass die Restmüllabfuhr Priorität genieße.

Von Bernd Haase