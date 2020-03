Hannover

Die Kinder sind zu Hause, weil Schulen und Kitas geschlossen sind, Kantinen sind geschlossen, Restaurants haben nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten – in den Haushalten in Hannover und im Umland wird zwangsläufig mehr Müll anfallen. Allerdings will der Abfallwirtschaftsbetrieb keine Ausnahmen wie zum Beispiel Tonnen mit geöffnetem Deckel zulassen. „Es gilt weiterhin die Abfallsatzung und somit auch die für das bestellte Abfallvolumen zugrunde gelegte Gebühr“, sagt Unternehmenssprecherin Helene Herich.

Sollte aufgrund der besonderen Situation ein Haushalt mehr Müllvolumen benötigen, kann er jederzeit das Müllvolumen anpassen. Hierfür reicht ein schriftlicher Antrag zur Erhöhung des Müllvolumens. Diesen Antrag finden Kunden hier. Der Antrag kann bei Aha aber auch formlos schriftlich, per E-Mail, per Fax (0511) 9911 346 82 oder auch per Brief eingereicht werden.

„Entrümpelungsaktionen verschieben“

Wer jetzt kurzfristig ein höheres Abfallaufkommen hat oder erwartet, könnte auch einen Zusatzabfallsack bei Aha bestellen, schlägt Sprecherin Herich vor. Die Gebühr für den 80 Liter Abfallsack liegt bei 9,20 Euro, der 40 Liter Abfallsack kostet 5,20 Euro. Üblicherweise können diese Säcke auf den Wertstoffhöfen gekauft werden. Da diese aber derzeit geschlossen sind, bietet Aha an, Säcke zuzusenden, dafür wird derzeit ein Formular vorbereitet, das auf der Internetseite ausgefüllt werden muss. Zusatzsäcke können auch telefonisch unter (0800) 999 11 99 bestellt werden. Allerdings sind Bestellungen erst vom nächsten Dienstag an möglich. Aus hygienischen Gründen sollten die Mülltonnen so gefüllt sein, dass sich die Deckel noch schließen lassen, sagt die Unternehmenssprecherin.

Aha fordert die Bürger der Region auf, mögliche Entrümpelungsaktionen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Denn wegen der geschlossenen Wertstoffhöfe gebe es keine Möglichkeiten diesen Abfall zu entsorgen. „ Abfälle dürfen nicht im öffentlichen Straßenraum, zum Beispiel vor Wertstoffhöfen oder auf Wertstoffinseln, abgelagert werden“, betont die Sprecherin.

Müllvolumen sparen

Außerdem ruft das Unternehmen dazu auf Müllvolumen zu sparen. Abfälle wie beispielsweise Tetra Packs sollten zusammengefaltet werden, bevor sie im Gelben Sack landen. Wer unterwegs ist, sollte seinen Müll immer in Tonnen oder Papierkörbe werfen, empfiehlt Herich. Denn alles was auf der Straße und in Parks lande, müsse von den Mitarbeitern der Stadtreinigung mühsam eingesammelt werden. Diese Mitarbeiter fehlten dann an anderen Stellen des Unternehmens.

Von Mathias Klein