Hannover

Mit der Aktion „Hannover ist putzmunter“ rufen der Abfallzweckverband Aha und die Stadt wieder zum Frühjahrsreinemachen in Wald, Feld und Flur auf. Termin für die mittlerweile 16. Auflage ist Sonnabend, 19. März, von 9 bis 14 Uhr. Schulklassen können bereits vom 14. bis zum 18. März wieder rund um ihre Schule aktiv werden.

Sammeln unter Corona-Bedingungen

Der Sammeltag findet erneut unter Corona-Bedingungen statt. „Ob allein, zu zweit oder in Kleingruppen – jeder Beitrag für eine saubere Stadt zählt“, sagt Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe, der die Schirmherrschaft übernimmt.

Beim Frühjahrsputz 2021 hatten sich rund 7000 Freiwillige am Aufräumen im Stadtgebiet beteiligt. Das ist zuletzt wichtiger geworden als ohnehin schon. Im vergangenen Jahr haben die Mitarbeiter von Aha, das in Hannover für die Stadtreinigung zuständig ist, mehr als 27.000 wilde und illegale Müllablagerungen entsorgt. Gegenüber 2019 ist das ein Anstieg von mehr als 60 Prozent. Aha macht dafür unter anderem den von der Pandemie beflügelten Trend verantwortlich, Getränke und Essen in Mitnahmeverpackungen zu kaufen und diese dann achtlos wegzuwerfen.

Auf Anmeldung und in Supermärkten gibt es Sammelsets

Wer Müll sammeln will, kann das auf der Internetseite hannover-sauber.de anmelden. Sets mit Säcken, Verschlüssen, Handschuhen und Sammelhinweisen sind bis zum 19. März auf den Wertstoffhöfen im Stadtgebiet, bei den Filialen von Denn’s Biomarkt und NP sowie bei den Loseläden in Linden, der List und der Südstadt erhältlich. Gruppen ab sechs Personen und Schulklassen bekommen die Setz nach Anmeldung bis zum 12. März nach Hause geliefert. Am Sammeltag nehmen die Wertstoffhöfe gefüllte Säcke entgegen. Alternative ist eine Nachricht an Aha per Müllmelde-App; die Mitarbeiter holen die Säcke dann am genannten Standort ab.

Fotowettbewerb

Verbunden mit der Aktion ist ein Fotowettbewerb, bei dem es unter anderem Eintrittskarten für den Zoo zu gewinnen gibt. Die Per Mertesacker Stiftung macht sich mit einer Projektgruppe aus Kindern der vierten und fünften Klasse auf eine Müllsammel-Rallye durch den Stadtteil Mühlenberg.

Von Bernd Haase