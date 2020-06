Aha will Altpapier in der Region Hannover nur noch alle zwei Wochen abholen

Hannover

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha plant eine Verschlechterung seines Services. Das Unternehmen will das Altpapier künftig nur noch alle zwei Wochen abholen, anstatt wie bisher jede Woche. Nach den entsprechenden Plänen soll die Regelung vom 1. Januar 2021 im Umland gelten, in der Stadt erst ein Jahr später. Eine Ausnahme soll soll es in besonders dicht bebauten Stadtteilen in Hannover geben, wo Altpapier weiter im Wochenrhythmus abgeholt wird.

Von 140 auf 25 Euro gesunken

Entsprechende Überlegungen präsentierte Aha-Mitarbeiterin Dunja Veenker am Donnerstag im Abfallwirtschaftsausschuss der Region. Demnach sind die Erlöse beim Altpapier stark gesunken, von 140 Euro pro Tonne im Jahr 2010 auf derzeit 25 Euro. Problematisch seien auch die Kosten, die durch das Aussortieren der Sammelbeutel aus Plastik entstünden. Die Corona-Pandemie habe an den Preisen nichts geändert. Lediglich in der Zeit der Knappheit beim Toilettenpapier habe es einen kurzzeitigen Anstieg der Altpapierpreise gegeben.

Pro Jahr werden in der Region Hannover 100.000 Tonnen Altpapier gesammelt, die Tendenz ist fallend. Denn die Bürger bestellten beispielsweise immer seltener dicke Kataloge, berichtete Veenker. Aha hatte Ende vergangenen Jahres eine Studie in Auftrag gegeben, demnach seien in Hannover die Altpapierbehälter nur zu 55 bis 70 Prozent gefüllt gewesen.

„14-tägliche Abfuhr ist üblich“

Veenker verwies auf andere Abfallwirtschaftsbetriebe: „Fast alle holen das Altpapier alle 14 Tage ab.“ Als Ausgleich für die Einschränkungen bei der Abfuhr will Aha den Abfuhrhythmus der Altpapierbehälter auf den Wertstoffinseln erhöhen. Nach Angaben von Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz müsste der Altpapierpreis bei rund 60 Euro pro Tonne liegen, damit das Unternehmen kostengünstig arbeiten könne.

Nach den Plänen will Aha im Umland zum 1. Januar kommenden Jahres die Altpapierabfuhr auf den 14-täglichen Rhythmus umstellen, in der Landeshauptstadt ein Jahr später. In den Stadtteilen Mitte, List, Südstadt und Linden soll es jedoch auf jeden Fall beim wöchentlichen Rhythmus bleiben.

Von Mathias Klein