Hannover

Es wäre eine Landmarke, die von weither zu sehen wäre – unter anderem von der Autobahn 2 und aus dem Flugzeug: Der „Monte Müllo“, gekrönt von einem ehemaligen-Expo-Pavillon und einem riesigen Schriftzug. Das Projekt, das Aha sich ausgedacht hat, soll Teil der Kulturhauptstadtbewerbung Hannovers sein. Motto: „Ohne Kultur ist alles Müll“. Ob es jemals umgesetzt wird? Das wird man sehen. Derzeit ist Aha auf der Suche nach Sponsoren und Partnern, die helfen können, den „Kulturberg“ Wirklichkeit werden zu lassen. Fest steht: Müllgebühren sollen für das Projekt nicht verwendet werden.

So soll die Installation auf dem Müllberg aussehen. Quelle: Montage/aha

Eine Touristenattraktion für die Region?

Den Machern von Aha schwebt indes deutlich mehr vor, als nur einen Ort für Konzerte und Vorträge auf der früheren Müllhalde zu schaffen. Sie wollen aus dem „Monte Müllo“, der schon jetzt alljährlich beim Regionsentdeckertag Tausende Ausflügler anzieht, dauerhaft eine Touristenattraktion für die Region Hannover machen. Und mehr noch: Aha stellt sich vor, dass der Berg in Lahe ein „europaweites Zentrum für nachhaltigen Umgang mit Abfall und Wertstoffen wird“. Die Deponie in Lahe soll auch über das Jahr 2025 hinaus eine Art Zukunftslabor für Umwelt- und Klimaschutz werden – wenn alles so klappt, wie die Ideengeber es sich vorstellen.

Der ungenutzte litauische Pavillon der Expo 2000. Quelle: dpa

Und vorstellen kann sich der kommunale Entsorger vieles. In dem Pavillon auf dem Berg könnte eine Dauerausstellung immer neue Veranstaltungen flankieren. Möglich ist auch, den in 50 Jahren gewachsenen und mittlerweile mit Gras bewachsenen Müllberg im Längsschnitt zu zeigen – und so zu demonstrieren, wie viel und welchen Müll die Wohlstandsgesellschaft in dieser Zeit produziert hat. Bei all dem hätte man den Blick nach unten auf das echte Leben in Form der Deponie in Lahe, wo nach wie vor Hunderttausende Tonnen Restmüll jährlich angeliefert und verarbeitet werden. Gerade dieser Umstand soll aus dem „Monte Müllo“ ein Bildungszentrum für Umweltschutz und Nachhaltigkeit machen.

Im Tal: „Biopark“ und „Kulturhof“

Am Fuße des Berges würde Aha gern einen „Biopark“ und einen „Kulturhof“ entstehen lassen. Dort sollen in mit Deponiegas beheizten Gewächshäusern Biogemüse und Obst wachsen und regionale Produkte angeboten werden. In Werkstätten könnten Gegenstände recycelt werden, die nebenan auf der Deponie abgegeben worden sind – beispielsweise Fahrräder oder Fernseher.

In der Politik und an der Spitze von Region und Stadt Hannover stößt die Idee dem Vernehmen nach auf großes Wohlwollen. Auch die Macher der Kulturhauptstadtbewerbung sollen begeistert gewesen sein. Nun wird es darauf ankommen, die Finanzierung für das Großprojekt auf die Beine zustellen. Weitere Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Kein schöner Anblick: Erst im Juli dieses Jahres rückte die Feuerwehr wegen eines Brandes zu dem Pavillon aus. Quelle: Christian Elsner

Von lok