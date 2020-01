Ahmetovic und Strauch: Auch Hannovers SPD hat jetzt eine Doppelspitze

Hannover

Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch sind die neuen Vorsitzenden der SPD Hannover. Die Doppelspitze löst Alptekin Kirci als Vorsitzenden ab. Die 69-jährige Strauch und der 26-jährige Ahmetovic mussten sich beim Parteitag am Sonnabend im Stadtteilzentrum Krokus am Kronsberg einer Kampfabstimmung stellen. Die SPD-Wahlordnung verlangte, dass die Kandidaten einzeln antreten mussten. Beide hatten jeweils einen Gegenkandidaten und setzten sich nur knapp durch. Strauch erhielt 84 von 164 Stimmen, Ahmetovic 88 von 164 Stimmen. Sie haben die schwere Aufgabe die SPD nach der schweren Wahlschlappe bei der Oberbürgermeisterwahl im vergangenen Herbst in die Kommunalwahl im Herbst kommenden Jahres zu führen.

Beim Parteitag gab es SPD-Muffins. Quelle: Katrin Kutter

Die neue Doppelspitze tritt mit einen sogenannten Hannover-Plan an. Schwerpunkte sind die Themen Umwelt, Klima, Bildung und Wohnen. In Australien sei zu erleben, wie sich der Klimawandel auswirke, betonte Ahmetovic, der persönlicher Referent von Ministerpräsident Stephan Weil ist, in seiner Vorstellungsrede. Aber der Klimawandel sei auch in Hannover zu spüren, zum Beispiel in den beiden vergangenen heißen Sommern. Deshalb müsse es einen lokalen Klimaplan für Hannover geben, forderte er. Dazu gehöre die Ausweitung des Jobtickets und die Einführung einer Netzkarte für Senioren.

Duo will die SPD neu sortieren

Strauch setzte sich in ihrer Vorstellungsrede dafür ein, die SPD in Hannover neu zu sortieren. Es könne nicht sein, dass es Ortsvereine gebe, in denen Mitglieder so zerstritten sind, dass sie nicht mehr miteinander redeten. Sie kündigte Konferenzen in den einzelnen Stadtbezirken an. „Wir wollen die Lebensbedingungen in allen Bereichen verbessern“, sagte Ulrich. Außerdem will die neue Doppelspitze Arbeitsgruppen einrichten, in denen auch Experten außerhalb der Partei mitarbeiten sollen. Als Themen nannte sich die Verkehrspolitik und die Kindergesundheit. Strauch betonte, dass sie sich mit Ahmetovic „wunderbar“ ergänze, das habe sie in den vergangenen Wochen und Monaten festgestellt. „Wir sind hochmotiviert und wollen euch zeigen, wie wir die SPD voranbringen können.“

Strauch und Ahmetovic setzten sich gegen Marc-Dietrich Ohse und Johanna Starke durch, die ebenfalls als Duo angetreten waren. Ohse, Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion, wollte zunächst allein antreten, Starke hatte sich erst in der Nacht vor dem Parteitag entschlossen, sich gemeinsam mit Ohse zur Wahl zu stellen.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein