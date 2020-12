Hannover

Der Wohnungsmarkt entspannt sich trotz Tausender Neubauten kaum, noch immer steigen die Miet- und Kaufpreise – aber trotzdem werden immer mehr Wohnungen als teure Kurzzeitappartements für Städte- und Geschäftsreisende angeboten. Auch während der Corona-Krise scheint diese Art der Vermietung zu florieren. Hunderte Wohnungen werden auf Portalen wie AirBnB, Ebay-Kleinanzeigen und Fewo-direkt angeboten. Die Stadt lässt jetzt von Gutachtern untersuchen, ob sie dieser Zweckentfremdung von Wohnraum einen Riegel vorschieben kann.

Zweckentfremdung von Wohnungen: Gesetz gilt seit 2019

Werden Wohnungen mehr als zwölf Wochen im Jahr kommerziell an Kurzzeitgäste vermietet, gilt das als kommerzielle Nutzung. Per Gesetz hatte das Land allen Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt bereits im April 2019 erlaubt, mit speziellen Satzungen gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen vorzugehen. In Hannovers Rat hatten das vor allem Linke und Grüne mehrfach gefordert. Jetzt sollen Gutachter Klarheit bringen.

Die Stadtverwaltung hat das Unternehmen Empirica damit beauftragt, zu untersuchen, wo es gehäuft zu Leerstand oder Umnutzung als Ferienappartements oder Gewerbe kommt. Empirica greift dazu unter anderem auf Daten der Anbieter AirBnB und Fewo-direkt zu: zwar ohne genaue Adressen, aber nach Angaben der Stadt immerhin mit solch „kleinräumiger Analyse“, dass sich lokale Hotspots in einigen Stadtteilen bestimmen lassen. Das Unternehmen fertigt zudem Zeitreihenuntersuchungen, um zu prognostizieren, wie sich die Zweckentfremdung künftig auf den Wohnungsmarkt auswirken wird.

Szenestadtteile besonders gefragt

Bekannt ist, dass vor allem in innenstadtnahen und Szenestadtteilen wie Linden, der Calenberger Neustadt oder der Nordstadt möblierte Wohnungen für Kurzzeitmieter angeboten werden. Inzwischen hat das Phänomen längst aber auch die List, die Südstadt und Randstadtteile wie Wülfel oder Ahlem erreicht. Teilweise sind ganze Mehrfamilienhäuser zu Appartementhäusern umfunktioniert. Der Betreuungsaufwand für die Anbieter ist zwar höher, die Rendite solcher Vermietungen entspricht aber einem Vielfachen einer normalen Wohnungsmiete. Auch während der Pandemie sind viele solcher Appartements vermietet: Geschäftsreisen sind schließlich erlaubt. Ob es sich wirklich um solche handelt, wird in der Regel nicht geprüft.

Mitte 2021 sollen die Ergebnisse der Empirica-Analyse vorliegen, dann kann der Rat darüber abstimmen, ob Hannover eine Zweckentfremdungssatzung erlässt. In Metropolen wie München oder Berlin gibt es diese längst. Dort müssen Appartementvermietungen von der Stadt genehmigt werden, bei Verstoß drohen saftige Bußgelder.

Linke: „Grob fahrlässig“

Linken-Ratsherr Dirk Machentanz kritisiert, dass alles viel zu lange dauere. Bereits vor einem Jahr hatte die Fraktion beantragt, dass die Stadt eine Zweckentfremdungssatzung erstellen möge. Dass es nun erneut ein halbes Jahr dauern werde, bis überhaupt eine Zahlengrundlage vorliege, findet Machentanz „grob fahrlässig“. Nach seiner Einschätzung werden dadurch „spekulative Wohnungsleerstände und Zweckentfremdungen bei hoher Obdachlosigkeit weiterhin in Hannover geduldet“.

Von Conrad von Meding