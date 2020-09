Nordstadt

Die Mieter in dem Nordstädter Mehrfamilienhaus sind es leid. Seit der neue Eigentümer das Gebäude im Frühjahr 2017 übernommen hat, wird ihr Leben zunehmend schwieriger. Der Mann hat schrittweise Wohnungen an der Tulpenstraße 10 zu Apartments erklärt, die er an Touristen und Arbeiter auf Montage vermietet. Diese Kurzzeitbewohner nehmen wenig Rücksicht auf die eigentlichen Mieter.

„Oft klingeln sie, auch abends, weil einer den Schlüssel vergessen hat“, berichtet eine Mieterin. Sie beklagt Lärm und Zigarettenkippen vor dem Haus. Zwischen den Apartments herrscht ein reges Kommen und Gehen, oft stehen die Wohnungstüren auf und die Gerüche ziehen durch das Treppenhaus. Ein Jahr lang sollen acht bis zehn indische Studenten zwei Miniwohnungen belegt haben. „Sie haben bei offenen Türen sehr stark geheizt und viel gekocht“, sagt die Mieterin.

Monteure ohne Mundschutz

Inzwischen konzentriert sich das Vermietungsgeschäft stärker auf Monteure aus verschiedenen osteuropäischen Ländern. Angesichts der Corona-Pandemie sorgen sich manche Mieter um ihre Gesundheit. „Die Leute gehen ohne Mundschutz durch das enge Treppenhaus“, kritisiert ein Mieter. Beschwerden bei Region, Stadt und Polizei seien im Sande verlaufen.

Die Wohnungen in dem Haus aus den Fünfzigerjahren sind mit ihren 36 bis 50 Quadratmetern klein, die Wände dünn. Die alten Mieter zahlen für 47 Quadratmeter um die 425 Euro. Mit der Vermietung an die Monteure und Bauarbeiter verdient der Hausbesitzer ein Vielfaches. In einer Zweizimmerwohnung stehen vier Betten, die Vermieter bieten die Räumlichkeiten für 15 Euro pro Person und Tag an.

Bis zu 1800 Euro im Monat

Im Monat kassieren sie also rund 1800 Euro für ein Apartment, wenn dort vier Arbeiter wohnen. „Ich sehe oft sechs Paar Schuhe vor einer Zweizimmerwohnung“, berichtet eine Mieterin. Die Frau will selbst bald ausziehen, nach zehn Jahren in dem Haus. „Ich bedauere es, denn ich habe gern in dieser schönen Gegend gelebt. Aber ich fühle mich nicht mehr wohl.“ Der Vermieter kümmere sich nicht mehr um das Haus. „Er will uns auf Biegen und Brechen aus dem Haus haben.“ Weil Therme und Herd oft ausfallen, hat die Frau die Miete gemindert.

Ein Portal bietet die Apartments in dem Mietshaus für Monteure und Studenten an. Quelle: HAZ

Besitzer ist nicht erreichbar

Der eigentliche Hausbesitzer Michael Bievetskiy ist für die Mieter nicht mehr erreichbar. Seit er im Herbst 2019 von einer politischen Initiative in der Nordstadt den zweifelhaften Titel „Miethai des Monats“ bekommen hat, wickeln das Geschäft mit den Handwerkern offiziell andere ab. Dabei tauchen immer wieder neue Namen auf. Die Vermietung läuft über monteure-in-Hannover.de, für die Firma ist eine Adresse in Hannover angegeben. Unter der entsprechenden Telefonnummer ist als ein Vermieter Elhan Ahmadzaei erreichbar. Von Beschwerden der Mieter wisse er nichts, niemand solle aus dem Haus gedrängt werden. Mehr will er gegenüber der HAZ nicht sagen.

Rauchen und Trinken vor dem Haus

Selbst Mieter in der Nachbarschaft fühlen sich vom Geschäft mit den Kurzzeitvermietungen massiv gestört. Abends stehen bei mildem Wetter sechs bis zehn Männer vor dem Haus, rauchen und trinken. „Manchmal sind weitere Männer in der 3. Etage am Fenster. Sie werden sehr laut, und das geht den ganzen Abend so“, berichtet die Frau, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Uni viel zu Hause arbeitet.

Politik ist gefordert

Edeltraut Geschke, Bezirksbürgermeisterin Nord, ärgert sich, dass durch die Vermietung an Touristen und Monteure regulärer Wohnraum für die Bevölkerung verloren geht. Das Land Niedersachsen hat im März 2019 ein Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen beschlossen, das die gewerbliche Vermietung einschränken soll. Die Stadt könnte per Satzung bestimmen, dass die Umwandlung in Ferienapartements nur mit einer Genehmigung möglich ist. „ Hannover hat das immer noch nicht umgesetzt. Dabei verlieren wir bereits laufend Wohnungen. Der Rat muss jetzt Attacke reiten“, fordert die Bezirksbürgermeisterin.

Von Bärbel Hilbig