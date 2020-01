In einer Doppelhaushälfte in Hannover-Seelhorst ist am Sonntag eine Waschmaschine in Brand geraten. Während sich 73-Jähriger ins Freie retten konnte, musste seine 58-jährige Frau im Rollstuhl im Obergeschoss des Hauses zurückbleiben. Das Ehepaar wurde leicht verletzt.