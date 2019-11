Hannover

Das Team der Enercity-Stadtbeleuchtung kümmert sich in Hannover um mehr als 52.000 Straßenlaternen. Zu seinen Aufgaben gehört aber auch die effektvolle Illumination von Gebäuden und Objekten wie dem Neuen Rathaus. Seit dem gezielten Einsatz moderner LED-Technik erklären Enercity-Mitarbeiter interessierten Fachbesuchern immer wieder die Technik der öffentlichen Beleuchtung auf nächtlichen Spaziergängen. Zu dieser sonst Expertengruppen vorbehaltenen Tour mit dem Titel „Kopf hoch“ sind am Donnerstag, 21. November, nun exklusiv 20 HAZ-Leser eingeladen. Die zweieinhalbstündige Tour zu Fuß vom Maschsee bis zur Lister Meile beginnt um 18 Uhr. Der genaue Treffpunkt wird noch mitgeteilt.

Hannover leuchtet in der Nacht: HAZ-Lesern wird erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, schicken Sie einfach bis Sonntag, 17. November, eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem Stichwort „ Nachtspaziergang“ an hannover@haz.de. Die Daten werden nur für das Gewinnspiel genutzt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für alle, die bei dieser Aktion nicht zum Zuge kommen, bietet Enercity am Dienstag, 26. November, einen Bildervortrag zur Stadtbeleuchtung im Rundbau Glocksee, Glockseestraße 33, an. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Von Jan Sedelies