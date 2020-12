Wunstorf

Zwischen dem Fliegerhorst Wunstorf und dem Steinhuder Meer liegt das Dorf Klein Heidorn. Dort steht seit dem 1. Januar 2020 direkt an einem kleinen Fußballplatz gelegen die Kindertagesstätte Kirschbaum. Die orangefarbenen Container bieten Platz für derzeit zwei Gruppen mit insgesamt 34 Kindern und einer sogenannten Weihnachtsfabrik. Mitten in der Kita treffen sich dort Kinder, um selbstständig und unter Anleitung kreativ zu sein. Die Kita möchte mit ihren Bastel- und Kulturideen die kreativste Kita der Region Hannover unter dem Motto „Kita-Kunst“ werden.

Marleen hat moderne Weihnachtsbäume und einen Engel gestaltet. Quelle: Jan Sedelies

Anzeige

Die Weihnachtsfabrik ist vor allem ein großflächiges Bastelangebot. In transparenten Körben werden Naturmaterialien wie kleine Äste und Blätter aufbewahrt. Dazu lassen sich Filzkügelchen finden, bunte Papiere, ganz viel Wolle, glitzernder Draht, Pinsel, Farben und eine Nähmaschine. „Bei dieser Aktion ist es uns sehr wichtig, dass unsere Kinder mit Natur- und Alltagsmaterialien etwas gestalten können“, sagt Leiterin Linda Teuchert. „So lernen die Kinder schon früh einen bewussten Umgang mit Materialien. Es entsteht ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit, und das soziale Miteinander in der Weihnachtszeit wird intensiv gestärkt.“ Im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es nicht nur neues Bastelmaterial. „Wir haben zum Beispiel eine Kiste voller alter Knöpfe“, sagt die stellvertretende Leitung, Nurten Aksu.

Alte CD-Rohlinge werden zu Elchgesichtern

In der Weihnachtsfabrik sind schon tolle Dekorationsartikel für die Adventszeit entstanden. Nicht ohne Stolz präsentiert zum Beispiel die dreijährige Hailey einen Elch, dessen Kopf aus einem alten CD-Rohling gestaltet wurde. Die vierjährige Anna hat einen modernen Weihnachtsbaum gebastelt. Und die fünfjährige Marleen hat gleich mehrere Tannenbäume hergestellt. „Ich freue mich sehr auf Weihnachten“, sagt Marleen. Dann können ihre kleinen Werke endlich ausgestellt und verschenkt werden. Auf die Werke ist mittlerweile auch die Volksbank aufmerksam geworden. So übernehmen nun die Kinder die Schmuckherstellung für den Weihnachtsbaum in der Filiale.

Für den Adventskalender haben Kinder mit ihren Eltern gebastelt, hier fertigten sie Rentiere aus Kaffeefiltern. Quelle: Kita Kischbaum

Eltern sind eingebunden

Für die Einrichtung in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe ist das Weihnachtsfest eine echte Premiere. „Für uns ist es dieses Jahr das erste gemeinsame Weihnachten, da wir erst am 1. Januar gestartet sind. Es ist deswegen etwas ganz Besonderes und Magisches für uns“, sagt Teuchert. Darum gibt es für die Kinder auch einen besondern Adventskalender im Bewegungsraum der Einrichtung, bei dem sogar die Eltern geholfen haben. „Trotz Corona und geschlossenen Türen nutzen wir die Möglichkeiten der Elternarbeit so aktiv wie möglich. Deswegen haben die Eltern der Gruppen Blüten und Kirschen Bastelsets mit nach Hause bekommen. Dort haben sie mit den Kindern kleine Rentiere gebastelt.“

Die Rentiere zieren nun den großen Adventskalender, der bis Weihnachten an jedem Dezembertag von einem anderen Kind geöffnet werden darf. „Unsere Eltern waren dankbar, beim Kalender eingebunden gewesen zu sein.“ Jeden Tag werden nun unter dem Adventskalender Weihnachtslieder gesungen. Es soll auch in der Corona-Krise besinnlich werden. Dazu haben die Kinder auch ein kleines Gedicht verfasst.

Ein Gedicht aus der Kita Kirschbaum in Klein Heidorn Das sind wir: Hand in Hand sind wir auf die kommende Weihnachtszeit gespanntWir haben schon viel geplant und jeder hat etwas mitgebrachtUnsere Werke werden uns und euch erfreuenIhr werdet das Nachbasteln nicht bereuenAlso lasst uns starten und nicht mehr lange warten Es wartet auf uns und euch eine wundervolle und einzigartige Zeit in voller Gemeinsamkeit!

Die Kunstwerke entstehen in einer Weihnachtsfabrik. Quelle: Kita Kirschbaum

Die Redaktion sucht weiter kreative Kindertagesstätten, Kinderläden und Krippen in der Region Hannover. Wenn Sie mitmachen möchten, fertigen Sie ein Foto vom Kunstwerk und schicken Sie uns Bilder mit dem Stichwort „Kita-Kunst“ an hannover@haz.de. Bitte schreiben Sie uns, welche Kita und Gruppe gebastelt hat und wie das Kunstwerk entstanden ist. Unter allen Teilnehmern werden im Frühjahr kleine Preise verlost. Die Gewinner werden zu einem besonderen Ausflug eingeladen, sobald es die Corona-Maßnahmen zulassen. Mehr soll noch nicht verraten werden. Einsendeschluss ist Ende des Jahres 2020. Viel Glück!

Von Jan Sedelies