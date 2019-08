Es ist ein großes Fest für alle Kinder, aber vor allem für die, die am Sonnabend ihren ersten Schultag hatten: Die HAZ feiert an der Gilde-Parkbühne die Aktion „Sicherer Schulweg“. Auf der Bühne steht ein Kinderliedermacher, es gibt Tanzeinlagen und eine echte Feuerwehr-Modenschau. Bis 17 Uhr dreht sich in dem Programm alles um Verkehrssicherheit – und Spaß.