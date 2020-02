Limmer/Herrenhausen

Sie sind zusammen 115.000 Kilometer geradelt – so weit wie dreimal um den Globus – und haben dabei 16 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Für ihr Engagement im vergangenen Frühjahr und Sommer hat der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) den radaktiven Schülern und Lehrern des Gymnasiums Limmer jetzt einen Fahrradständer spendiert. Sechs Räder finden dort Platz.

Von der Schule beteiligten sich 15 Klassen und ein Lehrerteam an der Kampagne „Fahr Rad! – Für Klima auf Tour“, die der VCD bereits seit 2006 organisiert. Manche Schüler mussten sogar jeweils sechs Kilometer bis zum Gymnasium radeln. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass viele Schüler aus Herrenhausen kommen – denn die Schüler des Gymnasiums Goetheschule sind wegen Umbaumaßnahmen momentan im A-Trakt des Gymnasiums Limmer untergebracht. Insgesamt hatten deutschlandweit 297 Klassen an dem Wettbewerb teilgenommen.

„Wir wollen in Hannover bei den Radfahrern einen Verkehrsanteil von 25 Prozent“, sagte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette bei der Preisübergabe, „Ihr seid ein tolles Beispiel dafür, dass es geht.“ Zurzeit fahren 19 Prozent der Verkehrsteilnehmer mit dem Rad in Hannover.

„Fahrradaffine Schülerschaft“

Monika Ganseforth vom VCD sagte, zu protestieren für den Klimaschutz, etwa bei Fridays for Future, sei das eine, aktiv selbst etwas zu machen sei das andere. Radfahren sei nicht nur gut für die Umwelt und die Gesundheit, sondern mache auch noch Spaß, wenn die Haare im Wind wehten und man den Himmel sehen könne.

Lehrer Dennis Klose hat das Projekt am Gymnasium organisiert: „Die Jugendkampagne passt gut in unseren Auftrag der Mobilitätserziehung“, sagt er, „wir haben eine sehr fahrradaffine Schülerschaft in Linden-Limmer, die im Alltag viel mit dem Fahrrad unterwegs ist. Dies soll auch in Zukunft so bleiben.“

