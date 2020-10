Hannover

Was kann man gegen die wieder zunehmenden und aus ökonomischer Sicht unnötigen Hamsterkäufe tun? Das fragte sich Klaus-Dieter Gleitze vom Künstlerkollektiv 68. Spontan kam er auf die Idee, in den kommenden Wochen aus Protest gegen das Horten 68 Toilettenpapierrollen an markanten Orten in Hannovers Innenstadt zu verbrennen. Am Donnerstagnachmittag steckte er vor dem Neuen Rathaus eine Rolle in Brand.

„Ich war wütend, dass die Leute aus der ersten Pandemiewelle nicht gelernt haben. Ich finde es dumm und unsolidarisch gegenüber älteren und mobilitätseingeschränkten Personen, die dann tatsächlich bei einem ausschließlich durch Hamsterkäufe hervorgerufenen Engpass in die Röhre gucken. Wir haben keine Hamsterkäufe nötig“, sagt der Lindener Künstler.

Mit Satire zum Nachdenken anregen

Mit seiner satirischen Aktion wolle er bei den Mitbürgerinnen und Mitbürger ein Bewusstsein für das unnötige Horten von Lebensmitteln und Drogerieartikeln wecken. „Ich versuche mit Humor, die Leute zum Lachen und zum Nachdenken zu bringen“, erklärt er.

Kritik, dass er für seine Aktion selbst unnötig Toilettenpapier kaufen musste, wehrt er ab. „Das Aufklärungspotenzial dieser sozialen Intervention ist so groß, dass dadurch Millionen Hamsterkäuferinnen und Käufer zu Bewusstsein kommen und den Schwachsinn einstellen“, meint Gleitze.

Weitere Aktionen sind geplant

Das Künsterkollektiv 68 wurde 1968 in Hannover gegründet und tritt immer wieder mit gesellschaftskritischen und satirischen Performances in Erscheinung. Bundesweit gehören rund zehn Künstler zu dem Kollektiv. Das Verbrennen des Toilettenpapiers ist Teil der „Campagne Corona“, mit er gegen den zunehmenden Irrationalismus in der Gesellschaft und die steigende Zahl an Coronaskeptikern und Impfgegnern protestieren möchte.

