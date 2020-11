Hannover

Am Dienstag beginnt die Saison der Adventskalender. Der größte der Stadt und sogar ganz Norddeutschlands befindet sich dabei direkt an der Goseriede: das Anzeiger-Hochhaus. Denn ab dem 1. Dezember zeigen die illuminierten Fenster des traditionsreichen Gebäudes den Adventstag in großen Zahlen an. Genau 65 Lichtleisten in 65 Fenstern setzen das Anzeiger-Hochhaus jeweils am Abend in Szene.

Ein Bild des Tests der Installation am Sonntag. Quelle: Franson

Die Idee zum sogenannten Advents-Anzeiger XXL hatten die Film- und Fernsehexperten des Unternehmens TVN. Unterstützung erhält das Team von der Madsack Mediengruppe, der Medien Dienstleistungsgesellschaft, CEC- Veranstaltungstechnik und Architekt Jörg Kairies. „Im Stadtbild fehlen in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte mit ihren Ständen“, sagt TVN-Geschäftsführer Frank Hähnel. „Daher ist es besonders schön, dass zum Ausgleich das Gebäude mit seiner wunderbaren Fassade vorweihnachtlich inszeniert wird.“

Das Motiv wird entsprechend des Kalendertages täglich gewechselt und lädt Passanten ein, kurz innezuhalten und die Lichtinstallation gerade in der dunklen Jahreszeit wirken zu lassen.

Von Jan Sedelies