Hannover

Ein großes Abschlussfest kann es wie im Vorjahr wegen der Corona-Krise nicht geben. Trotzdem haben am Sonnabend in ganz Hannover Familien und andere Ehrenamtliche in Kleingruppen beim Spazierengehen Müll gesammelt, am Maschsee genauso wie in Parks, der Eilenriede oder anderen öffentlichen Plätzen. Der 15. Frühjahrsputz der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) und der Stadt stand unter dem Motto „Gemeinsam – aber jeder für sich“.

Der Sammeltag „Hannover putzmunter“ habe seit vielen Jahren einen festen Platz im Kalender der Bürger, sagt Hannovers Finanz- und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe. Obwohl man in der Pandemie nicht an den Rekord von 13.00o Freiwilligen wie 2019 herankomme, sei es toll, wie viele Kinder und Erwachsene sich auch in diesen schwierigen Zeiten beim Müllsammeln engagierten. Viele Kinder hatten schon die ganze Woche über rund um ihre Schulen aufgeräumt. „Schön, dass die Menschen auch jetzt Umweltbewusstsein und Gemeinschaftssinn bewiesen haben“, lobt Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung bei Aha.

Sie haben eifrig gesammelt: Hussam (li,10), Reyhan (10) und Nyhad (re, 9). Quelle: Samantha Franson

„Hannover sauber“ 2019 gestartet

Vor zwei Jahren war auf maßgebliche Initiative von Axel von der Ohe das Programm „Hannover sauber“ gestartet. Der öffentliche Raum solle sauberer und damit auch attraktiver werden, sagt von der Ohe, damit die Bürger sich dort wohler fühlten. Dabei geht es auch um das persönliche Sicherheitsempfinden: „Wenn es sauberer ist, fühlt man sich sicherer.“

Zu „Hannover sauber“ gehören neben dem alljährlichen Frühjahrsputz auch deutlicher höhere Geldbußen für wilde Müllablagerungen, häufigere Leerungen von Müllbehältern etwa am Wochenende und eine Müll-Melde-App, die inzwischen von rund 24.000 Menschen benutzt wird. „Wir haben das Versprechen gegeben, dass bei einer Meldung der Müll binnen 24 Stunden beseitigt wird“, sagt der Ordnungsdezernent, und dass Aha das schaffe, sei „eine beachtliche Leistung“.

Am Maschsee sammelten Freiwillige vom Lions Club Hannover. Quelle: Ilona Hottmann

Corona bringt mehr Müll

Durch die Corona-Krise und die Einschränkungen der Mobilität habe der Müll aber nicht abgenommen, sondern im Gegenteil zugenommen. Waren 2019 noch 16.000 wilde Müllstellen gemeldet worden, stieg ihre Zahl im vergangenen Jahr auf bereits 28.000. Noch sei es zu kalt, um Prognosen für 2021 abzugeben, so von der Ohe, aber der Trend werde sich sicher so fortsetzen.

„Da die Klubs und Kneipen geschlossen haben, hat sich das Leben nach draußen in Parks, in den Wald und andere Grünanlagen verlagert.“ Und wenn Menschen zusammenkämen, bliebe eben Müll übrigen, Bierflaschen und To-go-Becher genauso wie Pizzakartons und andere Verpackungen. Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten wegen Mülldelikten ist von 640 im Jahr 2018, auf 1100 in 2019 und noch mal auf 1330 im Jahr 2020 gestiegen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Modellprojekt soll volle Müllbehälter schneller leeren helfen

Manchmal bliebe den Menschen gar keine andere Wahl, als den Abfall wild zu entsorgen, sagt der Dezernent. Beispielsweise wenn die Papierkörbe bereits überfüllt seien. Deshalb wollen Stadt und Aha auch im Juni/Juli ein Modellprojekt mit ausgewählten Mülleimern starten, die mit extra Füllstandsensoren ausgestattet sind. Ist ein bestimmter Füllstand erreicht, wird dies automatisch an Aha gemeldet und die kann den Behälter dann außer der Reihe leeren lassen. Es gehe aber nicht um eine Vielzahl zusätzlicher Einzelfahrten, Ziel sei ein insgesamt „optimiertes Leerungsmanagement“.

Wer am Sonnabend Müll gesammelt hat, kann zudem an einem Fotowettbewerb teilnehmen und bis Ende März Bilder von vollen Müllsäcken oder skurrilen Fundstücken auf der Aha-Seite bei Facebook und Instagram hochladen oder per E-Mail an hannover-sauber@aha-region.de senden. Zu gewinnen gibt es Zookarten und Geldpreise zwischen 100 und 500 Euro.

Von Saskia Döhner