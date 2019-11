+++ Bochum übernimmt die Idee aus Hannover +++

Die Idee für einen Gratis-Aktionstag findet Nachahmer. Der Großraum Bochum/ Gelsenkirchen wolle das Projekt am 21. Dezember mit seiner Nahverkehrsgesellschaft Bogestra wiederholen, sagt Üstra-Chef Klöppner.

Auch zahlreiche andere Städte planen Ähnliches. In Lingen im Emsland soll es kostenlose Busse an allen vier Sonnabenden im Advent geben. In Göttingen wird an den Adventssonnabenden ein kostenfreies Shuttle zwischen Park-and-Ride-Parkplätzen und der Innenstadt angeboten. Auch in Braunschweig denke man nach Angaben von Christoph Graffam von der Braunschweiger Verkehrs-GmbH „immer wieder über das Thema nach“.

+++ Aktionstag soll Alternativen aufzeigen +++

Es ist ein Großversuch, wie ihn Hannover noch nicht erlebt hat: An diesem Sonnabend vor dem ersten Advent sind Busse und Bahnen in der gesamten Region Hannover kostenfrei. Hunderttausende werden zum Shoppen in der Innenstadt erwartet, wie schon am Vortag, dem Black Friday. Da waren die Straßen stundenlang verstopft. „Wer wissen will, warum wir den Versuch an diesem Einkaufssonnabend brauchen, der musste nur am Freitag davor auf die Straßen gucken“, sagt Üstra-Chef Volkhardt Klöppner. Seine eigenen Busse kamen teilweise nicht mehr weiter im Verkehr, weil Autofahrer die Straßen blockierten.

Das Ziel des Versuchs sei, den Autoverkehr nicht zu verbieten, sondern stattdessen ein attraktives Alternativangebot zu machen, sagt Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Nur vereinzelt sind Straßen in der Innenstadt für Autos gesperrt, etwa Teile der Kurt-Schumacher-Straße oder die Umfahrung am Opernplatz. Dafür bringen Üstra und Regiobus 50 Prozent mehr Fahrzeuge auf Schienen und Straße, auch die S-Bahn macht mit. Etwa 600.000 Euro koste das Projekt, sagt Franz, das mit Befragungen wissenschaftlich begleitet wird.

