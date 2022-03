Linden-Süd

Ende Januar haben Aktive des Stadtteilforums 500 Poster in Linden-Süd aufgehängt, um ihrer Forderung nach einem Neubau für den Treffpunkt Allerweg Nachdruck zu verleihen. Jetzt sind die Unterstützerinnen und Unterstützer noch einen Schritt weitergegangen – sie legten mit Vertretern aus Politik und Verwaltung im Hof des Treffpunkts Allerweg symbolisch den Grundstein für das seit Langem geforderte Stadtteilzentrum. Marit Kukat, ehrenamtliche Sprecherin des Stadtteilforums Linden-Süd, unterstrich die Notwendigkeit, 4 Millionen Euro für einen Neubau in den Haushalt der Stadt Hannover für die Jahre 2023/2024 einzustellen. Nur so sei ein Baubeginn spätestens 2026 möglich – danach verfalle das Geld, das bisher im sogenannten Investitionsmemorandum vorgesehen ist.

Geld ist noch nicht im Etat eingeplant

In dem Treffpunkt organisieren das Kulturbüro der Stadt und das Café Allerlei der Caritas vielfältige soziokulturelle Angebote, die oft von Ehrenamtlichen getragen werden. Zudem sind dort weitere Gruppen und Vereine untergebracht. Bereits 2012 hatte die Verwaltung zugesagt, zeitnah ein tragfähiges Konzept für die Zukunft des Treffpunkts Allerweg vorzulegen. 2015 wurde dieses präsentiert – darin enthalten waren unter anderem Vorschläge, wie das Stadtteilzentrum ausgebaut werden könnte, damit auch Jugendeinrichtungen dort einen festen Platz hätten. 2016 wurden zudem die 4 Millionen Euro in dem Memorandum reserviert. Allerdings wurde die Summe aus dem auf zehn Jahre angelegten stadtweiten Bauprogramm bis dato nicht in einen städtischen Etatplan übernommen. Das inzwischen mehr als sechs Jahre alte inhaltliche Konzept wurde nicht weiterentwickelt.

Aktive stellen neues Konzept vor

Trotz der vielfach beklagten Mängel in der Einrichtung gibt es noch immer keine konkrete Finanzierungszusage der Stadt für eine Sanierung. Mittlerweile ist die bauliche Situation aus Sicht der Aktiven so schlecht, dass ohnehin ein Neubau sinnvoller wäre. Nun haben die Expertinnen und Experten vor Ort ein eigenes Konzept vorgelegt. „Wir sehen es als eine Möglichkeit, für die Organisation und Gesamtverantwortung des Stadtteilzentrums einen Trägerverein zu gründen“, heißt es darin.

Weitere Forderungen der Aktiven sind neben einer grundlegenden baulichen Sanierung – oder besser einem Neubau – eine inhaltliche Neuausrichtung für den Treffpunkt, die sich an den Bedarfen in Linden-Süd orientiert. Zudem sollen bisherige Nutzergruppen eigene Ideen für eine Mitarbeit in dem künftigen Stadtteilzentrum einbringen können. In einem zukunftsweisenden Konzept soll zudem eine organisatorische und haustechnische Koordination für das Gebäude, eine entsprechende Personalausstattung sowie ein erster Kosten- und Finanzierungsplan enthalten sein. Nötig sei auch eine Zwischenlösung für die Angebote im Stadtteil während der Bauzeit, betonen die Aktiven.

„Investition in Integration“

„Das hohe Engagement und die vorbildhafte Vernetzung sorgen seit Jahren für den Zusammenhalt und sozialen Frieden im Stadtteil“, betonte Kukat. Der Neubau oder die grundlegende Sanierung des Treffpunkts sei eine Investition in Integration, Inklusion und die Zukunft des Stadtteils, meinte sie.

Das Konzept für ein Stadtteilzentrum Linden-Süd ist online unter www.stadtteilforum-linden-sued.de einsehbar. Rückfragen sind per E-Mail an stz.lindensued@gmail.com möglich.

