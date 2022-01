Hannover

Klimaaktivisten haben nun auch die letzten Überbleibsel vom Protestcamp auf dem Trammplatz vor dem Rathaus abgeräumt. Mehrere Wochen stand am Rande des Platzes noch ein mit weißer Plane abgedeckter Haufen Sperrmüll. Die Aktivisten hatten das Relikt des im Winter aufgegebenen Camps als „Kunstwerk“ bezeichnet und damit Unmut in der Ratspolitik ausgelöst. Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf teilte inzwischen mit, dass alles entfernt worden sei.

Stadt vermisste künstlerische Qualität

In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Mitte berichtete die Stadt, dass es sich nicht um Unrat handele, sondern um „ein temporäres Kunstwerk, das einen Eisberg symbolisieren und über den Klimawandel informieren soll“. Das habe die Aktivisten-Gruppe so mitgeteilt und bei der Stadt einen Antrag auf Aufstellung einer Installation gestellt. Die Stadt vermisste aber eine „künstlerische und optische Qualität“ und wollte das nicht ohne Weiteres genehmigen. Sie forderte die Aktivisten auf, Verbesserungen an ihrem „Werk“ vorzunehmen.

CDU und FDP im Bezirksrat fühlten sich von der Stadt übergangen, weil die Aufstellung von Kunst im öffentlichen Raum vom Gremium genehmigt werden muss. Zudem meinte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke, dass dann jeder einen noch so banalen Gegenstand zum Kunstwerk erklären und im öffentlichen Raum aufstellen könne.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Klimaaktivisten dann das Überbleibsel entfernt. Die Stadt betont in diesem Zusammenhang: „Eine Aufforderung zum Abbau ist nicht erfolgt“

Gibt es im Frühjahr ein weiteres Camp?

Helen Knorre von der hannoverschen Bewegung Fridays-for-Future will den Vorgang nicht weiter kommentieren. „Am Klimacamp sind mehrere unterschiedliche Initiativen beteiligt, nicht nur Fridays-for-Future“, sagt sie. Fest stehe, dass der Protest gegen allzu lasche Maßnahmen gegen den Klimawandel weitergehe. Am 25. März werde man sich in Hannover am globalen Klimastreik beteiligen. Wie und ob es mit dem Protestcamp auf dem Trammplatz weitergehe, sei noch offen, sagt Knorre.

Bei der Polizei Hannover, Genehmigungsbehörde für solche Aktionen, ist noch kein Antrag der Aktivisten auf Fortsetzung des Camps eingegangen, wie die Polizei auf Nachfrage der HAZ mitteilt.

Von Andreas Schinkel