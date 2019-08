Hannover

Von Tests und einer Wartungen der Brandmeldeanlage im Bereich des Kröpcke-Centers ist auch die Stadtbahnstation der Üstra betroffen. Am Dienstag und am Mittwoch jeweils im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 18 Uhr werden in der größten Tunnelstation der Stadt an allen Bahnsteigen und auf den Verteilerebenen Alarmsignale zu hören sein. Außerdem gibt es Durchsagen an die Passanten, die Station zu verlassen. „Wir bitten unsere Fahrgäste, diesen Aufforderungen nicht zu folgen und allgemein Ruhe zu bewahren“, teilt die Üstra mit.

Dass es zu Verwirrungen kommen könnte, hat die Üstra berücksichtigt. „Es wird vor jedem Probealarm eine Ansage mit einem entsprechenden Hinweis geben“, erklärt eine Sprecherin. Auf den elektronischen Informationstafeln an den Bahnsteigen will das Unternehmen ebenfalls auf die Situation aufmerksam machen. Und schließlich stockt der Sicherheitsdienst Protec sein Personal am Kröpcke an beiden Tagen auf.

Von Bernd Haase