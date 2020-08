Knapp 150 Angestellte aus der Veranstaltungsbranche haben am Mittwoch erneut in Hannover protestiert. Dabei hoffen die von der Corona-Krise gebeutelten Künstler, Veranstalter und DJs auf Unterstützung aus der Politik. Denn im September läuft die staatliche Überbrückungshilfe aus – dann drohe eine Pleitewelle, so die Teilnehmer.